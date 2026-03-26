Kolumbija traži jubilej protiv Hrvatske: Napad im predvodi duo koji terorizira Europu

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u finalnu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026., a prvi ozbiljan test očekuje ih u susretu s Kolumbijom. Ova utakmica, koja se igra u Orlandu, poslužit će kao važna provjera forme i taktike, ali i prilika za izbornika da dodatno uigra momčad prije samog starta Mundijala.

Na papiru se radi o izjednačenom dvoboju. Kolumbijski i hrvatski kadar gotovo su jednakog tržišnog značaja: Kolumbijski igrači vrijede 301 milijun eura, što ih svrstava na 18. mjesto najskupljih reprezentacija, dok hrvatski tim, procjenjuje se na 276,3 milijuna eura, zauzimajući 19. poziciju.

Kolumbija dolazi u Orlando s impresivnim nizom nepobjedivosti. Devet uzastopnih utakmica bez poraza traje već godinu dana, od ožujka 2025., kada ih je Brazil svladao u kvalifikacijama golom Viniciusa Juniora u sudačkoj nadoknadi. Kroz kvalifikacije za SP Kolumbijci su osigurali plasman uvjerljivo, s osam bodova prednosti ispred posljednjeplasirane Bolivije, koja traži Svjetsko preko play-offa.

Za sada su poznati njihovi protivnici na turniru; Portugal i Uzbekistan, a dodatno će im se pridružiti pobjednik play-offa između Nove Kaledonije, Jamajke i DR Konga. Ako obje momčadi završe na drugom mjestu u svojim skupinama, mogući susret Hrvatske i Kolumbije dogodio bi se 2. srpnja u Torontu, u sklopu šesnaestine finala.

Obje utakmice možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Jedan od najzanimljivijih aspekata ove utakmice je kolumbijski napad. Iako na popisu za ožujak nedostaje Jhon Duran, drugi najvredniji Kolumbijac, izbornik ima dovoljno opcija da nadoknadi njegov izostanak, jer izbornik može računati na Luis Suáreza i Luisa Díaza.

Luis Suárez, 28-godišnji napadač Sportinga iz Lisabona, briljira u portugalskom prvenstvu sa 24 gola ove sezone, dok Luis Díaz, bivši igrač Liverpoola, sada ključna napadačka snaga Bayerna, sa Suárezom dijeli četvrto mjesto među najefikasnijim europskim napadačima. Njihov zajednički učinak ove sezone iznosi impresivnih 40 golova i asistencija, što ih svrstava odmah iza europskih megastrelača poput Harryja Kanea, Kyliana Mbappéa i Michaela Olisea.

Transfermarket procjenjuje Díazovu tržišnu vrijednost na 70 milijuna eura, dok je Suárez zbog učinkovitosti u vrhu liste najopasnijih napadača kontinenta. Njihova kemija i golgeterski instinkt ključni su elementi Kolumbijine snage, što ih čini zahtjevnim protivnikom za hrvatsku obranu.

Kolumbija na čelu s izbornikom Lorenzom pokazuje izvanrednu kontinuitet. Od njegova preuzimanja momčadi nanizali su 25 utakmica bez poraza, uključujući pobjede nad Španjolskom i drugim europskim reprezentacijama, sve do finala Copa Americe u srpnju 2024., kada su Argentinci slavili u produžecima. Taj niz pokazuje koliko su stabilni i iskusni, a Hrvatska će imati priliku isprobati vlastite taktike protiv vrlo organizirane momčadi.

S obzirom na kvalitetu Kolumbijaca, ali i bliskost u tržišnoj vrijednosti i iskustvu, utakmica u Orlandu bit će pravi test hrvatske reprezentacije uoči Mundijala.

