Dronovi napali tri tankera kod turske obale! Rusi i Ukrajinci šute, čeka se reakcija Erdogana

U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na tri tankera, priopćila je turska pomorska agencija Tribeca.

Tanker James II, koji je plovio pod zastavom Palaua i u balastu, nalazio se oko 80 kilometara sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru kada se dogodio incident, priopćila je agencija.

Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sijera Leonea, navodno su napadnuti u obližnjem području tijekom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi, navela je Tribeca.

Obalni sigurnosni brodovi poslani su na mjesto događaja u pomoć. Svi članovi posade u tankerima su, prema dostupnim informacijama, u dobrom stanju, priopćila je agencija.

Česta meta napada Moskve i Kijeva

Luke i tankeri česta su meta napada Moskve i Kijeva od početka ruske invazije na Ukrajinu prije više od četiri godine. Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za novi napad.

Tursko ministarstvo prometa nije bilo odmah dostupno za komentar o incidentima koji su se dogodili tijekom muslimanskog blagdana Kurban-bajrama.