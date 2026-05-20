Snimka incidenta koja je uplašila 'Otok': Pazite što su napravili ruski borbeni zrakoplovi
'Ove akcije stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije', rekao je britanski ministar obrane
Britansko ministarstvo obrane izjavilo je da su dva ruska ratna zrakoplova "više puta i opasno" presrela nenaoružani špijunski zrakoplov RAF-a iznad Crnog mora prošlog mjeseca, piše BBC.
Ruski lovac Su-35 približio se nadzornom zrakoplovu Rivet Joint, dovoljno da aktivira njegove sustave za hitne slučajeve i onemogući autopilota.
Mlažnjak Su-27 također je izveo šest preleta ispred zrakoplova RAF-a, približivši se na samo šest metara od njegova nosa.
Ministar obrane John Healey pohvalio je "izvanrednu profesionalnost" posade RAF-a tijekom "neprihvatljivih" ruskih preleta, što Ministarstvo obrane naziva najopasnijom ruskom akcijom od 2022. godine, kada je "odmetnuti" pilot ispalio projektil na Rivet Joint iznad Crnog mora.
Ministarstvo obrane izjavilo je da je Rivet Joint provodio rutinski međunarodni let da bi pomogao u osiguranju istočnog boka NATO-a.
Osuđujući presretanja iz zraka, Healey je rekao: "Ovaj incident je još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanom zrakoplovu koji leti u međunarodnom zračnom prostoru. Ove akcije stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije."
"Ovaj incident neće odvratiti Ujedinjeno Kraljevstvo od predanosti obrani NATO-a, naših saveznika i naših interesa od ruske agresije“, dodao je.
Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova pozvali su rusko veleposlanstvo da osudi incident.
