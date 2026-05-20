FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U ZRAKU /

Snimka incidenta koja je uplašila 'Otok': Pazite što su napravili ruski borbeni zrakoplovi

Snimka incidenta koja je uplašila 'Otok': Pazite što su napravili ruski borbeni zrakoplovi
×
Foto: Screenhot/X.com

'Ove akcije stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije', rekao je britanski ministar obrane

20.5.2026.
19:18
danas.hr
Screenhot/X.com
VOYO logo
VOYO logo

Britansko ministarstvo obrane izjavilo je da su dva ruska ratna zrakoplova "više puta i opasno" presrela nenaoružani špijunski zrakoplov RAF-a iznad Crnog mora prošlog mjeseca, piše BBC.

Ruski lovac Su-35 približio se nadzornom zrakoplovu Rivet Joint, dovoljno da aktivira njegove sustave za hitne slučajeve i onemogući autopilota.

Mlažnjak Su-27 također je izveo šest preleta ispred zrakoplova RAF-a, približivši se na samo šest metara od njegova nosa.

Ministar obrane John Healey pohvalio je "izvanrednu profesionalnost" posade RAF-a tijekom "neprihvatljivih" ruskih preleta, što Ministarstvo obrane naziva najopasnijom ruskom akcijom od 2022. godine, kada je "odmetnuti" pilot ispalio projektil na Rivet Joint iznad Crnog mora.

 

Ministarstvo obrane izjavilo je da je Rivet Joint provodio rutinski međunarodni let da bi pomogao u osiguranju istočnog boka NATO-a.

Osuđujući presretanja iz zraka, Healey je rekao: "Ovaj incident je još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanom zrakoplovu koji leti u međunarodnom zračnom prostoru. Ove akcije stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije."

"Ovaj incident neće odvratiti Ujedinjeno Kraljevstvo od predanosti obrani NATO-a, naših saveznika i naših interesa od ruske agresije“, dodao je.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova pozvali su rusko veleposlanstvo da osudi incident.

POGLEDAJTE VIDEO: Raketa koja je ubila 24 ljudi imala je 'zapadne komponente': 

Crno MoreRusijaVelika BritanijaZrakoplov
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike