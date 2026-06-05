Srbija nakon kaosa imenovala novog izbornika
Srpski vaterpolo prolazi kroz turbulentno razdoblje
Vladimir Vujasinović novi je izbornik srpske vaterpolo reprezentacije, službeno je potvrđeno.
Vujasinović na izborničku poziciju dolazi nakon velike krize i ostavke izbornika Uroša Stevanovića zbog neslaganja s vizijom saveza.
Poslije njegovog odlaska, reprezentaciju je napustilo čak 11 igrača predvođenih kapetanom Nikolom Jakšićem. U priopćenju za javnost igrači su objavili da neće igrati za nacionalnu momčad dok su Slobodan Soro i njegov tim na čelu Saveza.
Vaterpolisti su povukli taj potez nakon izjave Sore da su uspjeli reprezentacije Srbije (olimpijskog i europskog prvaka)
"Svaka čast i na olimpijskom i na europskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim, mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velike kvalitete, kao što je ranije bio slučaj", rekao je Soro za RTS, a ta je izjava prouzročila kaos.