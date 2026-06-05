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Srbija nakon kaosa imenovala novog izbornika

Srbija nakon kaosa imenovala novog izbornika
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Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Srpski vaterpolo prolazi kroz turbulentno razdoblje

5.6.2026.
9:53
M.G.
Miroslav Lelas/PIXSELL
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Vladimir Vujasinović novi je izbornik srpske vaterpolo reprezentacije, službeno je potvrđeno.

Vujasinović na izborničku poziciju dolazi nakon velike krize i ostavke izbornika Uroša Stevanovića zbog neslaganja s vizijom saveza.

Poslije njegovog odlaska, reprezentaciju je napustilo čak 11 igrača predvođenih kapetanom Nikolom Jakšićem. U priopćenju za javnost igrači su objavili da neće igrati za nacionalnu momčad dok su Slobodan Soro i njegov tim na čelu Saveza.

Vaterpolisti su povukli taj potez nakon izjave Sore da su uspjeli reprezentacije Srbije (olimpijskog i europskog prvaka) 

"Svaka čast i na olimpijskom i na europskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim, mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velike kvalitete, kao što je ranije bio slučaj", rekao je Soro za RTS, a ta je izjava prouzročila kaos.

 

SrbijaVaterpolo
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