Legendarni trener napustio reprezentaciju nakon samo 18 dana

Francuz Herve Renard je u subotu objavio da napušta mjesto izbornika Tunisa nakon što je sjevernoafrička reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva u grupnoj fazi.

"Moja avantura ovdje završava", napisao je 57-godišnjak na Instagramu, zahvalivši Tuniskom nogometnom savezu na prilici da bude trener reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Renard je opisao vođenje Tunisa kao "čast" i rekao da će mu to iskustvo ostati urezano u sjećanje.

Promjena izbornika Tunisa usred turnira nije uspjela oživjeti njihovu kampanju na Svjetskom prvenstvu, a Renard nije uspio poboljšati rezultate prethodnika Sabrija Lamouchija. Poraz od Nizozemske 3-1 u zadnjoj utakmici u skupini potvrdio je ispadanje Tunisa bez ijednog boda.

Tunis je na turnir stigao s velikim očekivanjima nakon što je završio kvalifikacijsku kampanju bez primljenog gola.

Njihova očekivanja za Svjetsko prvenstvo brzo su se raspala, međutim, postavljajući pitanja o budućem smjeru nacionalne reprezentacije. Tunis je primio čak 12 golova u grupnoj fazi proširenog turnira od 48 momčadi, postavivši novi neželjeni rekord Svjetskog prvenstva. Prethodni rekord držala je Kostarika, koja je primila 11 golova na Svjetskom prvenstvu 2022.

Poraz od Švedske 5-1 u prvoj utakmici Tunisa otkrio je velike obrambene slabosti i doveo do Lamouchijevog otkaza nakon jedne utakmice. Renardovo imenovanje nije uspjelo zaustaviti pad, a Tunis je u drugoj utakmici pretrpio poraz od Japana 4-0.

Renard je tada rekao da se zbog poraza od Japana osjećao "sramno".