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Paragvaj i Francuska igrat će na 43 stupnja, ali odgoda prijeti iz još jednog razloga

Paragvaj i Francuska igrat će na 43 stupnja, ali odgoda prijeti iz još jednog razloga
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Foto: Icon Sport/Sipa USA/Profimedia

Po lokalnom vremenu utakmica se igra u 17 sati

4.7.2026.
21:18
Sportski.net
Icon Sport/Sipa USA/Profimedia
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U 23 sata po hrvatskom vremenu u subotu će snage odmjeriti u Philadelphiji Paragvaj i Francuska u drugoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva.

Po lokalnom vremenu utakmica se igra u 17 sati, a u Philadelphiji je temperatura zraka 38 stupnjeva, a na terenu je pakleno, čak 43 stupnja Celzijusova. To nije jedini problem u Phili jer su nakon 17 sati po njihovom vremenu mogući i udari groma što znači da bi utakmica mogla biti i prekinuta jer prijeti ljetan oluja s jakim vjetrom.

"Trenutačno FIFA-in priručnik za hitnu medicinsku skrb navodi da se o prekidu ili odgodi utakmice službeno raspravlja tek kada je vrijednost WBGT-a „blizu, na razini ili iznad 32 °C (89,6 °F)”, pri čemu je „potrebna komunikacija između glavnog koordinatora/povjerenika utakmice, sudaca, FIFA-ina glavnog liječnika/liječnika zaduženog za mjesto odigravanja i drugih osoba koje upravljaju utakmicom”, piše The Athletic

Dakle, dvije situacije prijete prekidom utakmice. Moglo bi se dogoditi da se FIFA odluči na odgodu zbog iznimno visoke temperature, a još ozbiljnija je prijetnja oluje.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti OVDJE.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Francuska Nogometna ReprezentacijaParagvajPhiladelphiaEkstremni Uvjeti
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