Proslava o kojoj svi pričaju! Svijet čeka, on trči curi na tribinu: 'Ne vraćam se dok je ne poljubim'

Sidny Lopes Cabral postigao je jedan od najboljih golova turnira protiv Argentine, i naravno, uz najznačajniju proslavu Svjetskog prvenstva.

Bek Zelenortskih Otoka, koji je izjednačio u produžetku protiv aktualnih svjetskih prvaka, potpuno je poludio od sreće i skočio na tribine tražeći svoju partnericu, koja nije bila tamo, nije stigla, nije je mogao vidjeti, preskočio je sve protokole i pravila, ali ju je tražio poput Rockyja svoju Adrian.

Njegova djevojka, Jayley da Cruz, bila je sretnica koju je nervozni igrač čekao, iako se nije previše žurio. Televizijski redatelj, sudac, policija i zaštitari, koji su gledali kako sekunde prolaze i poticali ga da ode, pa čak i argentinski igrači, zapanjeni što nije ni dobio karton, svi su nestrpljivo čekali. Dvije pune minute slavlja, usred produžetaka na Svjetskom prvenstvu, savršen primjer prirode ovog turnira kao da je u pitanju showtime. Konačno je stigla, zagrlili su se, a romantična gesta zapalila je društvene mreže...

Međutim, to nije bilo od velike koristi; možda je Cabral mislio da je to pobjednički gol ili da ga je već imao u džepu, iako je sigurno ukrao show. Nakon spektakularnog gola svog dečka i jednako romantične proslave, Jayley da Cruz objavila je video gola sa sljedećom porukom: "Nikad se nisam osjećala tako ponosno."

Jayley da Cruz, kreatorica sadržaja koja je u vezi s igračem, ima diplomu iz komunikacije i ljudskih resursa. Nakon proslave, i njezin Instagram profil i profil njezina dečka dobili su pratitelje (dosegnula je 14.800, dok je Lopes Cabral dosegao 262.000).

Jayley da Cruz, namorada de Lopes Cabral, que fez o gol de empate em cima da Argentina, com a bandeira de Cabo Verde na arquibancada. https://t.co/Eh4QHSQQ8B pic.twitter.com/L9IqA9FE9V — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 4, 2026

„Nisam ni znao što radim, nikad nisam zamišljao da ću postići ovaj gol u ovakvom prvenstvu, zaslužili smo više, šteta... ali vratit ćemo se za četiri godine“, zaključio je branič koji nije rođen ni na jednom od deset otoka i pet otočića koji čine Zelenortski Otoci, već u Nizozemskoj.

Scena je izazvala pomutnju na internetu, a branič je dobio nadimak „posljednji romantik“.

"Oduvijek sam znala za što si sposoban, ali vidjeti cijeli svijet kako to svjedoči je nešto što nikada neću zaboraviti. Mislim da moje lice nije moglo sakriti koliko sam bila šokirana. Znam koliko si se žrtvovao i koliko si naporno radio da bi došao ovdje. Zato ovaj trenutak znači puno više od gola. Jako sam ponosna na čovjeka kakav si, i na terenu i izvan njega. Nitko ovo ne zaslužuje više od tebe. Zauvijek ću biti tvoj najveći obožavatelj kroz sve uspone i padove. Volim te", napisala je Jayley u objavi s fotografijama njihovog zagrljaja na tribini.