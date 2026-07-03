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Legendarni glumac sišao uz teren kako bi pozdravio Salaha: Ovaj nije mogao vjerovati koga vidi

Legendarni glumac sišao uz teren kako bi pozdravio Salaha: Ovaj nije mogao vjerovati koga vidi
Foto: Ulrik Pedersen/Zuma Press/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo je u SAD-u izazvalo i veliki interes poznatih glumaca i glumica iz Hollywooda koje često vidimo na tribinama stadiona. 

Tako je na utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Australije i Egipta u Dallasu stigao i popularni Samuel L. Jackson te oduševio sve okupljene. 

Samuel Leroy Jackson (rođen 21. prosinca 1948.) američki je glumac i filmski producent. Jedan je od najpriznatijih glumaca svoje generacije. Filmovi u kojima je glumio zajedno su zaradili više od 27 milijardi dolara diljem svijeta, što ga čini glumcem s najvećom zaradom svih vremena. 

Godine 2022. primio je počasnu nagradu Akademije kao "kulturna ikona čiji je dinamičan rad odjeknuo u različitim žanrovima, generacijama i publici diljem svijeta".

Najpoznatiji po radu s Tarantinom, a ovdje je sišao uz teren te pozdravio Mohameda Salaha koji mu je dao ruku uz smiješak, a kako je sve skupa izgledalo pogledajte u glaeriji. 

Australija je završila kao druga u skupini iza SAD-a, a ispred Paragvaja i Turske. Egipat je u svojoj skupini završio iza Belgije, a ispred Irana i Novog Zelanda. 

Pobjednik ove utakmice ide na boljeg iz susreta Argentine i Zelenortskih Otoka.

3.7.2026.
21:53
Sportski.net
Aric Becker/AFP/Profimedia
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Samuel L. Jackson
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