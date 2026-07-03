Legendarni glumac sišao uz teren kako bi pozdravio Salaha: Ovaj nije mogao vjerovati koga vidi

Svjetsko prvenstvo je u SAD-u izazvalo i veliki interes poznatih glumaca i glumica iz Hollywooda koje često vidimo na tribinama stadiona.

Tako je na utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Australije i Egipta u Dallasu stigao i popularni Samuel L. Jackson te oduševio sve okupljene.

Samuel Leroy Jackson (rođen 21. prosinca 1948.) američki je glumac i filmski producent. Jedan je od najpriznatijih glumaca svoje generacije. Filmovi u kojima je glumio zajedno su zaradili više od 27 milijardi dolara diljem svijeta, što ga čini glumcem s najvećom zaradom svih vremena.

Godine 2022. primio je počasnu nagradu Akademije kao "kulturna ikona čiji je dinamičan rad odjeknuo u različitim žanrovima, generacijama i publici diljem svijeta".

Najpoznatiji po radu s Tarantinom, a ovdje je sišao uz teren te pozdravio Mohameda Salaha koji mu je dao ruku uz smiješak, a kako je sve skupa izgledalo pogledajte u glaeriji.

Australija je završila kao druga u skupini iza SAD-a, a ispred Paragvaja i Turske. Egipat je u svojoj skupini završio iza Belgije, a ispred Irana i Novog Zelanda.

Pobjednik ove utakmice ide na boljeg iz susreta Argentine i Zelenortskih Otoka.