FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROŠLI DALJE /

Marokanski izbornik: 'Kanada je bila impresivna, odigrala je vrhunsku utakmicu'

Marokanski izbornik: 'Kanada je bila impresivna, odigrala je vrhunsku utakmicu'
×
Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'U drugom poluvremenu smo uspjeli iskoristiti prostor koji su nam ostavili - to je bio ključ'

4.7.2026.
22:35
Hina
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Marokanski nogometaši prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva nakon što su u Houstonu svladali Kanadu s 3-0 (0-0). 

Dva pogotka za Maroko postigao je Azzedine Ounahi (50, 82), a u strijelce se upisao i Soufiane Rahimi (90+8). 

Maroko je postao prva afrička momčad koja se dvaput plasirala u četvrtfinale SP-a. 

U četvrtfinalu će Maroko igrati s boljim iz dvoboja Francuske i Paragvaja. 

Uspjeli smo iskoristiti prostor koji su nam ostavili i to je bio ključ pobjede, rekao marokanski izbornik Mohamed Ouahbi nakon pobjede Maroka nad Kanadom (3-0). 

"Znam da je bilo puno  pogrešnih dodavanja i nepotrebnih pogrešaka u prvom poluvremenu. Ali ovo je utakmica Svjetskog prvenstva i ovo su teške utakmice s momčadima koje igraju za život. Vrlo dobro smo reagirali u drugom poluvremenu u dvobojima. Moram priznati da je Kanada bila impresivna - odigrali su vrhunsku utakmicu. Nije bilo iznenađenje za nas, ali u drugom poluvremenu smo uspjeli iskoristiti prostor koji su nam ostavili - to je bio ključ."

Kanadski izbornik Jesse Marsch je pohvalio svoje igrače za način na koji su odigrali utakmicu protiv Maroka.

"Kako god da smo igrali, Maroko se malo savio, ali se nije slomio.Najmanji detalji u utakmici mogu napraviti veliku razliku. A ako ne iskoristite svoje šanse kada ste na vrhu, to će vas koštati.Moramo se sve više i više nalaziti u ovakvim situacijama, a zatim moramo pronaći načine za uspjeh i onda na tome moramo graditi momčad. Jednostavno, ovo nam je škola. Jako sam ponosan na naše dečke, išli su na pobjedu i sada pate. Ali Bože moj, to je tako u nogometu."

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.MarokoKanadaIzjave
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike