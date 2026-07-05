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Kakav dan je ispred nas: Dvije strašne utakmice u borbi za četvrtfinale

Kakav dan je ispred nas: Dvije strašne utakmice u borbi za četvrtfinale
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Foto: Vanessa Carvalho/imago sportfotodienst/Profimedia

Dvije velike utakmice ćemo vidjeti

5.7.2026.
1:47
Dominik Franculić
Vanessa Carvalho/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dvadeset peti dan Svjetskog prvenstva bit će drugi dan osmine finala. Gledat ćemo dvije utakmice i dobiti novi par četvrtfinala. 

Brazil - Norveška, 22 sata, New York/New Jersey

Dvije velike utakmice ćemo vidjeti. U 22 sata u New Yorku će igrati Brazil i Norveška u jednom od iščekivanijih parova osmine finala. Brazilci do sada nisu bili uvjerljivi na prvenstvu, ali s pravom su i dalje među favoritima za naslov. U šesnaestini finala su uspjeli okrenuti Japan nakon što su gubili na poluvremenu, a onda su u sudačkoj nadoknadi zabili za 2-1 i prošli dalje.

Sada im slijedi Norveška koja je u šesnaestini finala pobijedila Obalu Bjelokosti u vrlo izjednačenoj utakmici. Norveška je vodila, Bjelokost je u drugom poluvremenu bila bolja, uspjela izjednačiti, ali su pred kraj utakmice Norvežani ipak zabili i prošli dalje. S pravom im se davao pridjevak dark horsea prije prvenstva. Mogu li izbaciti i Brazilce?

Meksiko - Engleska, 2 sata ujutro, Mexico City

Druga utakmica dana igra se u Mexico Cityju u dva ujutro po našem vremenu. Na legendarnoj Azteci igrat će Meksiko i Engleska. Bit će to strašan meč jer domaćin će imati ogromnu podršku, a Englezi kao jedan od favorita žele se osvetiti ovom stadionu. Naime, prije 40 godina odigrao se na Azteci legendaran meč četvrtfinala između Argentine i Engleske u kojem je Diego Maradona zabio Gol stoljeća i Božju ruku

Tri lava nasuprot sebe imat će 70 tisuća Meksikanaca i 2200 metara nadmorske visine i sigurno će to biti posebna utakmica. Dvije velike utakmice nas očekuju u ovom danu i dobit ćemo drugi par četvrtfinala.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Engelska Nogometna ReprezentacijaMeksička Nogometna ReprezentacijaBrazilska Nogometna ReprezentacijaNorveška Nogometna ReprezentacijaOsmina Finala
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