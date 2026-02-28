Mađari na prekretnici: Može li Orbán pasti? 'Prijeti mu poraz, ali on ne bira sredstva'

Nakon što je zbog ratnih oštećenja otežan transport ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu, Mađarska traži alternativni pravac – morskim putem prema Hrvatskoj i dalje JANAF-om do Mađarske. Hrvatska se tome usprotivila, a mađarski MOL postavio je ultimatum uz prijetnju tužbom.

Europarlamentarac Tonino Picula smatra da je riječ o političkom i geopolitičkom, a ne tehničkom pitanju. Podsjeća da je Mađarska dobila ograničeno izuzeće od EU sankcija za uvoz ruske nafte kopnenim putem, ali upozorava da bi Hrvatska popuštanjem dovela u pitanje svoju vanjskopolitičku orijentaciju i usklađenost sa sankcijama EU.

Smatra da je pravno uporište mađarskog zahtjeva dvojbeno te da Orbán situaciju koristi u predizborne svrhe kako bi se prikazao zaštitnikom nacionalnih interesa. Zato smatra da Hrvatska ne bi trebala pristati na pritiske, čak i ako spor završi na međunarodnom sudu.

S Piculom smo razgovarali i o tome je li izgledno da dođe do smjene vlasti u Mađarskoj, ali i treba li Hrvatska osjetiti nervozu zbog sve većeg naoružanja Mađarske i Srbije, naših prvih susjeda, kako je to nedavno sugerirao u medijima vojni analitičar Marinko Ogorec.

'Orbán ima razloga za zabrinutost'

Na pitanje je li izgledno da dođe do smjene vlasti u Mađarskoj gdje slijede parlamentarni izbori, Picula kaže: "Ovog trenutka, ako je vjerovati anketama koje već duže vrijeme pokazuju istu razliku između Orbána i njegovog glavnog izazivača Pétera Magyara, koji vodi stranku Tisa, onda Orbán ima razloga da se zabrine. To je otprilike deset posto razlike u korist Tise. Čini se da je ovo prvi put da se Orbán suočava s izbornim porazom."

Uvjeren je da su zato ove aktivnosti i pokušaji kompromitacije Pétera Magyara, koji je inače zastupnik u Europskom parlamentu, znak golemoj nervoze režima koji ne nalazi način da politički potisne opoziciju.

"Ne bira sredstva – ne samo da njega nastoji kompromitirati, nego radi pritisak i na sve iz inozemstva što Orbán može zloupotrijebiti kao dokaz svoje sposobnosti da zaštiti Mađarsku", rekao nam je Picula.

Podsjetimo, nedavno se pojavila internetska stranica radnaimark.hu, imenovana po Marku Radnaiju, bliskom Magyarovom suradniku iz Tisze, na kojoj je bila prikazana crno-bijela fotografija spavaće sobe s razbacanom posteljinom, uz poruku 'coming soon' (uskoro). U međuvremenu je ta poruka izmijenjena u 'once upon a time' (bilo jednom...), uz datum 3. kolovoza 2024. godine.

Magyar oprezan u odnosu na Hrvatsku

Na pitanje, koliko je Péter Magyar ozbiljan kandidat i kakav je njegov odnos prema Hrvatskoj (pa i u pogledu problema s naftom), Picula odgovara:

"Magyar je vrlo oprezan jer u ovim zadnjim tjednima pred izbore ne želi dati Orbánu bilo kakav argument da radi protiv mađarskih interesa. Nadam se da u slučaju njegove pobjede u Budimpešti neće biti samo nova, nego bitno drugačija vlast od Orbánove. No za sada nemamo dokaza jer, osim što kritizira Orbána zbog visoke razine korupcije i svega što je napravio, nerado govori o temama koje bi ga mogle koštati glasova u Mađarskoj."

Komentirao je i izjavu vojnog analitičara Ogorca da ugroza Hrvatske može doći isključivo iz susjedstva, iz Mađarske i Srbije, koje se intenzivno naoružavaju.

Politička paranoja

"Vučić formalno reagira na sklopljenu suradnju u vojnim pitanjima između Hrvatske, Kosova i Albanije, iako je više puta rečeno da to nije savez usmjeren protiv bilo koga, nego oblik međusobne pomoći u novim okolnostima, kada Europska unija otvara financijske linije za pojačanu nabavu naoružanja ili njegovu proizvodnju. Očito je da suradnja dviju članica NATO-a, Albanije i Hrvatske, te Kosova, na kojem je i američka vojna baza, izaziva određena tumačenja u Beogradu i Budimpešti. No tvrdnje da se radi o napadačkom savezu kojem je cilj destabilizirati Srbiju više govore o političkoj paranoji tih režima nego o stvarnoj opasnosti", govori Picula.

Po njegovu mišljenju, najveća opasnost za Mađarsku i Srbiju upravo su režimi koji sustavno ukidaju standarde liberalne demokracije i neprijateljski su orijentirani prema dobrom dijelu vlastitog stanovništva.

