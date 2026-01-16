Rinčić odgovara gradskoj oporbi koja želi zabraniti drugi Thompsonov koncert

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VRIJE U RIJECI /

Stigla je reakcija riječke gradonačelnice Ive Rinčić, nakon što je zbog Thompsonova koncerta 13 oporbenih gradskih vijećnika od nje zatražilo sazivanje sjednice Gradskog vijeća.

Traže, naime, donošenje zaključka sličnog onom zagrebačke vlasti kojim bi se, kažu, osiguralo da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koriste poruke i pokliči kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna i vjerska mržnja.

Takav zahtjev stigao je jučer nakon što je koncert Marka Perkovića Thompsona 6. veljače u Rijeci rasprodan u rekordnom roku, a pjevač odmah najavio novi nastup dan poslije.

Rinčić je protiv zabrana, kaže. Podsjeća da je Thompson više puta nastupio u vrijeme SDP-ove vlasti te smatra da predloženi zaključak nema pravnu težinu i predstavlja političko parazitiranje na toj temi.

Evo što pak gradonačelnici odgovaraju iz oporbe, ali i partneri s kojima je formirala većinu u Gradskom vijeću. Mora, kažu, biti odlučnija, kao i da putem svojih koncerata Thompson šalje političke poruke.

I u našoj Temi dana smo vas pitali: Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci? Pogledajte više u prilogu