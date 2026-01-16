Stigla je reakcija riječke gradonačelnice Ive Rinčić, nakon što je zbog Thompsonova koncerta trinaestero oporbenih gradskih vijećnika od nje zatražilo sazivanje Gradskog vijeća.

Traže, naime, donošenje zaključka sličnog onom zagrebačke vlasti kojim bi se, kažu, osiguralo da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koriste poruke i pokliči kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna i vjerska mržnja. Takav zahtjev stigao je jučer nakon što je koncert Marka Perkovića Thompsona 6. veljače u Rijeci rasprodan u rekordnom roku, a pjevač odmah najavio novi nastup dan poslije. Rinčić je protiv zabrana, kaže. Podsjeća da je Thompson više puta nastupio u vrijeme SDP-ove vlasti te smatra da predloženi zaključak nema pravnu težinu i predstavlja političko parazitiranje na toj temi.

U našoj Temi dana pitamo vas: Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci?

