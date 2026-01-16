FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci?

Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci?
×
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Zahtjev je stigao jučer nakon što je koncert Thompsona 6. veljače u Rijeci rasprodan u rekordnom roku

16.1.2026.
13:06
danas.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stigla je reakcija riječke gradonačelnice Ive Rinčić, nakon što je zbog Thompsonova koncerta trinaestero oporbenih gradskih vijećnika od nje zatražilo sazivanje Gradskog vijeća.

Traže, naime, donošenje zaključka sličnog onom zagrebačke vlasti kojim bi se, kažu, osiguralo da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koriste poruke i pokliči kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna i vjerska mržnja. Takav zahtjev stigao je jučer nakon što je koncert Marka Perkovića Thompsona 6. veljače u Rijeci rasprodan u rekordnom roku, a pjevač odmah najavio novi nastup dan poslije. Rinčić je protiv zabrana, kaže. Podsjeća da je Thompson više puta nastupio u vrijeme SDP-ove vlasti te smatra da predloženi zaključak nema pravnu težinu i predstavlja političko parazitiranje na toj temi.

U našoj Temi dana pitamo vas: Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci?

Mišljenja i komentare možete ostaviti na FB stranici našeg portala Net.hr, a najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas 16 i 30.

RijekaThompsonKoncert
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci?