FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE ILI NIŠTA /

Srpski izbornik ostavio sve u čudu: Pazite kako su izveli napad s igračem više

Srbija je izgubila od Španjolske u prvom kolu Europskog prvenstva 29-27, a na toj utakmici srpski izbornik, Španjolac Raúl González, naredio je napad koji je privukao veliku pažnju.

Naime, u 53. minuti pri rezultatu 26:24 Srbija je imala igrača više i Gonzalez nije odlučio uvesti drugog pivota (kako je uobičajeno), već je zaigrao s dva srednja vanjska.

Išao je na sve ili ništa i na kraju je dobio ništa jer njegovi igrači nisu iskoristili napad.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.1.2026.
14:50
Maj Gašparac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx