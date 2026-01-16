Srpski izbornik ostavio sve u čudu: Pazite kako su izveli napad s igračem više

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SVE ILI NIŠTA /

Srbija je izgubila od Španjolske u prvom kolu Europskog prvenstva 29-27, a na toj utakmici srpski izbornik, Španjolac Raúl González, naredio je napad koji je privukao veliku pažnju.

Naime, u 53. minuti pri rezultatu 26:24 Srbija je imala igrača više i Gonzalez nije odlučio uvesti drugog pivota (kako je uobičajeno), već je zaigrao s dva srednja vanjska.

Išao je na sve ili ništa i na kraju je dobio ništa jer njegovi igrači nisu iskoristili napad.