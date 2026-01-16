Srpska legenda o incidentu kada je skoro ostao bez oka: 'Takvu bol nikad prije nisam osjetio'

Žarko Šešum bivši je srpski rukometaš i reprezentativac čija je karijera neraskidivo vezana uz Hrvatsku. Upravo protiv hrvatske rukometne reprezentacije Srbija je igrala polufinale Europskog prvenstva 2012. godine, pred 23 tisuće gledatelja u beogradskoj Areni koja se sponzorski zove Štark Arena.

'Uz strašnu buku s tribina izvukli smo posljednji atom snage'

U nezaboravnoj atmosferi, rukometaši Srbije na teren su izašli sa šajkačama na glavi, uz taktove "Marša na Drinu“, a utakmica je završila pobjedom domaćina 26-22. Na tribini je bila mala, ali hrabra grupa hrvatskih navijača koja je pronašla put do Arene, dok je srpska policija na granici zaustavila veći broj hrvatskih ultrasa, spremnih i željnih navijanja i navijačkih događaja u Beogradu.



Što se tiče utakmice, Iako konačni rezultat sugerira uvjerljivu pobjedu, Šešum ističe da je susret dugo bio potpuno otvoren.

"Hrvatska je jedno vrijeme vodila. Bilo je 18-18 i tek smo nešto prije 50. minute uspjeli preokrenuti. Uz strašnu buku s tribina izvukli smo posljednji atom snage. Kad smo se odlijepili, posljednje tri minute bile su samo odrađivanje posla. Do tada je to bila izuzetno neizvjesna utakmica s puno preokreta. Hrvatska je imala vrhunske igrače. Balića, Duvnjaka, Čupića, Lackovića, Kopljara, Vorija, Alilovića… Uostalom, već sljedeće godine stigli su do polufinala SP-a u Španjolskoj i osvojili broncu", rekao je Šešum za Mondo.rs.

Težak incident

Taj polufinalni dvoboj obilježio je i težak incident u kojem je upravo Šešum bio žrtva. Na poluvremenu, prilikom odlaska u svlačionicu, netko s tribina gađao je hrvatske igrače, a predmet je pogodio njega. Slavko Goluža, tadašnji izbornik, tvrdi kako je boca bila namijenjena njemu i Ivanu Baliću...

"Nakon udarca odjednom me strašno zaboljelo. Bio je to šok, bol kakvu nikad prije nisam osjetio. Instinktivno sam se uhvatio za oko i glavu. Imao sam ranije teške ozljede – koljena, skočnog zgloba, slomljen nos – ali ništa se ne može usporediti s tom boli. Kad me liječnik smirio i rekao da maknem ruku i otvorim oko, shvatio sam da ne vidim ništa, sve mi je bilo crno. Tada sam znao da je ozbiljno", prisjeća se Šešum.

Odmah je prebačen u bolnicu, gdje je proveo nekoliko dana, a strah je bio neizbježan.

"Jesam li se uplašio? Jesam. Igrao sam s Bieleckim u Löwenu, a on je ranije ostao bez oka. Svašta mi je prošlo kroz glavu.

Posljedice su, nažalost, trajne.

"Tri tjedna nakon ozljede imao sam novu operaciju. Danas na desno oko vidim tek 50 posto", zaključio je.

Slavko Goluža u podcastu Net.hr "Maksanov korner" otkriva iznenađujući detalj o uvjetima koje je hrvatska reprezentacija imala tijekom cijelog turnira. Potpuno iskreno priznaje kako se o momčadi vodila besprijekorna briga, unatoč svemu što se događalo izvan hotela.

"Ja ću biti iskren i reći da smo mi uistinu i u Vršcu i u Novom Sadu, a poslije i u Beogradu, imali stvarno sve uvjete. Domaćin nam je sve osigurao i mislim da se nemamo pravo ni na što žaliti", izjavio je Goluža, dodavši kako bi "ogriješio dušu" kada bi rekao nešto loše o smještaju i logistici. Istaknuo je da igračima i stožeru, uz osiguranje koje ih je pratilo, apsolutno ništa nije nedostajalo.

'Zastrašivanje je bilo isplanirano'

Međutim, dok su unutar hotela bili izolirani, izvan njega se odvijala potpuno drugačija priča. Goluža je jasno razdvojio profesionalni odnos organizatora prema momčadi od onoga što se događalo na ulicama i ispred dvorane na dan utakmice.

Radilo se o neredima, incidentima koji su bili pri dolasku naših navijača, da nisu mogli ući u dvoranu... Ja mogu osobno reći po nekim pričama da je to bilo sve isplanirano, da se to tako napravi da se zastraši naše ljude", rekao je Goluža, iznoseći optužbu o namjernom stvaranju kaosa kako bi se hrvatskim navijačima onemogućila podrška s tribina.



Unatoč svemu, Goluža je naglasio da su takve stvari iza nas i da se ne treba previše osvrtati na njih. Iako je Hrvatska u tom polufinalu poražena, reprezentacija se kući vratila s brončanom medaljom, pobjedom protiv Španjolske. Ta medalja, osvojena u takvim okolnostima, ima poseban sjaj i svjedoči o nevjerojatnoj mentalnoj snazi momčadi koju je tada vodio.

Prisjetimo se i karijere Žarka Šešuma, tko je bio on i što mu se još dogodilo, u kakvom zastrašujućem događaju je sudjelovao. Dakle, Žarko Šešum je bio visoki i snažni lijevi vanjski, rođen u Bačkoj Palanci. Bio je jedan od ključnih igrača generacije koja je Srbiji donijela europsko srebro. Rukometni put započeo je u rodnom gradu, u RK Sintelonu, a već 2005. godine proglašen je najboljim mladim sportašem tadašnje Srbije i Crne Gore prema izboru dnevnog lista Sport.

Ubojstvo Cozma

Njegove igre nisu prošle nezapaženo pa je 2007. stigao poziv iz Mađarske. Šešum je potpisao za Veszprém, jedan od europskih rukometnih velikana. U dresu mađarskog prvaka osvojio je tri uzastopna naslova prvaka i dva Kupa, a karijera mu je bila u snažnom usponu. No, 8. veljače 2009. sve se brutalno promijenilo.

Nakon proslave rođendana suigrača, ispred bara u Balatonfüredu, skupina huligana napala je rukometaše Veszpréma. U tom besmislenom činu nasilja život je izgubio rumunjski reprezentativac Marian Cozma, Šešumov bliski prijatelj i suigrač. Pokušavajući ga obraniti, Šešum je zadobio teške ozljede, uključujući frakturu jagodične kosti, dok je hrvatski vratar Ivan Pešić također teško stradao. Dobio je nož u leđa.

Tragedija je ostavila duboke fizičke i psihološke posljedice na Šešuma, ali nije odustao. Oporavak je bio dug i težak, no ljubav prema rukometu bila je jača. Godine 2010. preselio se u Njemačku i potpisao za Rhein-Neckar Löwen, gdje je četiri godine potvrđivao svoju klasu u najjačoj ligi svijeta.

Nakon toga ostao je u Bundesligi, ali je promijenio sredinu. Od 2014. do 2018. nosio je dres Frisch Auf Göppingena, gdje je doživio jedne od najsjajnijih trenutaka klupske karijere. Predvodio je momčad do dva uzastopna naslova pobjednika EHF Kupa, 2016. i 2017. godine.

I dok je bio važan kotačić reprezentacije Srbije, igračku karijeru završio je u Švicarskoj. Od 2018. do prve polovice 2021. nastupao je za Kadetten Schaffhausen, no problemi s hrskavicom koljena postupno su uzimali danak. Odluka o povlačenju bila je teška, ali neizbježna.

