Šoštarićev rukometni otac otkriva istinu o Sloveniji: 'Besmislica je to što se priča'

Uoči početka novog rukometnog ludila za hrvatsku rukometnu reprezentaciju i čitavu naciju, Europskog prvenstva, poznati slovenski rukometni stručnjak Branko Tamše gost je podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". U iscrpnom razgovoru poznati slovenski trene,r koji trenutno vodi slovenski RK Gorenje Velenje,, analizirao je stanje u slovenskoj i hrvatskoj reprezentaciji, otkrio tko su favoriti prvenstva te podijelio zanimljive anegdote iz svoje bogate karijere.

Tamše je potvrdio našu konstataciju kako je rukomet njegova najveća strast, "doručak, ručak i večera", te da s nestrpljenjem iščekuje početak natjecanja koje Hrvati, kako kaže, prate s posebnom pozornošću svakog siječnja.

Foto: Natasa Kupljenik/mi-press/shutte/shutterstock Editorial/profimedia

Desetkovana Slovenija i usporedba s 'kultom' u Hrvatskoj

Razgovor je započeo temom slovenske reprezentacije, koja se uoči Eura suočila s nevjerojatnim brojem otkaza i ozljeda. Iako su mediji nagađali o mogućem buntu protiv izbornika Uroša Zormana, Tamše odlučno odbacuje takve teorije.

"Stvarno nikad u povijesti nije bilo toliko otkaza, odnosno povreda. Izbornik Zorman i njegovi suradnici imaju jako puno peha. Jedan ili dva igrača otkazala su zbog osobnih razloga, a sve ostalo su, nažalost, bile ozljede. Nema govora o nekakvom buntu, to je besmislica, toga nema. Koga nema, bez njega se mora. Dobili smo nove mlade igrače koji ne bi bili u rosteru Slovenije da se ovo nije dogodilo", pojasnio je Tamše, dodavši da će priliku dobiti mladi igrači koji inače ne bi bili u rosteru.

Tamše je povukao paralelu s Hrvatskom, istaknuvši kako je takav scenarij u redovima Hrvatske gotovo nezamisliv. Tamše se složio, naglasivši snagu kulta reprezentacije u Hrvatskoj.

"Puno sam radio i boravio u Hrvatskoj i ne znam za igrača koji bi otkazao, a da nije bio ozlijeđen. Svi su uvijek bili na raspolaganju bilo kojem izborniku i tako i treba biti", rekao je slovenski stručnjak. Primarni cilj njegove desetkovane Slovenije stoga je realan: proći skupinu u kojoj su Farski Otoci, Crna Gora i Švicarska.

Hrvatska ima otvoren put, ali i jedan ključan problem

Kada je riječ o Hrvatskoj, Tamše je puno optimističniji. Pomno je pratio pripremne utakmice, posebno one protiv Njemačke, te smatra da izbornik Davor Sigurdsson ima slatke brige, ali i jedan očit problem koji treba riješiti.

"Vidio sam puno toga dobroga u igri Hrvatske, ali i neke minuse. Izbornik je puno rotirao, tražio najbolje varijante u obrani, gdje imamo šest-sedam igrača za centralni blok. Obrana 6-0 bit će forte, ali tu su i plan B i C s obranama 5-1 i 3-2-1, s kojima je Hrvatska nekad dominirala", analizirao je Tamše.

Međutim, kao ključni problem istaknuo je tranziciju iz napada u obranu.

"Tranzicija u obranu bila je problem, pogotovo će biti protiv najjačih reprezentacija. To je stvar pripreme u glavi. U modernom rukometu teško je mijenjati dva igrača na relaciji obrana-napad. Ako Hrvatska bude mijenjala maksimalno jednog, bit će dobro. Najbolje bi bilo ne mijenjati nijednog."

Posebno je naglasio važnost jednog igrača za uspjeh Hrvatske.

"Iz mog ugla gledanja, Luka Cindrić, koji je dokazana svjetska marka, dosad je imao veliki peh s ozljedama u reprezentaciji. Nadam se da će ga zaobići jer ako on izdrži i bude na visokoj razini, igra Hrvatske bit će dobra i jaka. On mora biti lider na terenu i vući reprezentaciju kao što su to nekad radili Duvnjak, Balić i Karačić."

'Rukometni sin' Šoštarić i finale skupine protiv domaćina

Branko Tamše gaji poseban odnos s hrvatskim reprezentativcem Marijom Šoštarićem, kojeg od milja zove svojim "rukometnim sinom", Ispričao je i anegdotu o njihovom susretu uoči EP-a.

"Išao sam u šetnju prije Nove godine i vidim netko trči prema meni, kad ono Mario. Rekao mi je da mora izbaciti francusku salatu i tatarski biftek. Zanimljivo, rekao je da ne smije trenirati s loptom po novoj direktivi EHF-a kako bi se igrači odmorili, što smatram dobrim potezom jer su preopterećeni", otkrio je Tamše.

Što se tiče hrvatske skupine, smatra da je pobjeda protiv Gruzije imperativ, a da Nizozemska, oslabljena neigranjem dva ključna igrača, ne bi trebala predstavljati nepremostivu prepreku.

"Utakmica sa Švedskom bit će finale skupine. Bit će teško jer su domaćini, ali vjerujem da će biti puno hrvatskih zastava. Uz Makedonce, Hrvati uvijek imaju najveću podršku navijača, gdje god igrali", poručio je.

'Danci su stroj, a sustav natjecanja nije pošten'

Kao apsolutnog favorita prvenstva, Tamše vidi Dansku.

"To je stroj koji melje sve pred sobom. Imaju jako malo mana. Da biste ih pobijedili, morate odigrati iznad svojih mogućnosti, a Danci moraju imati loš dan. Čak i kad im ne ide, tu je golman Emil Nielsen koji skine dvadeset lopti", slikovito je opisao snagu svjetskih prvaka.

Foto: Dusko Marusic/pixsell

Ipak, uputio je oštru kritiku organizatorima, odnosno EHF-u, zbog sustava natjecanja.

"Kako je moguće da Danska i Njemačka cijelo prvenstvo igraju na istom mjestu, dok druge reprezentacije, poput Slovenije i Hrvatske, ali i ostalih, ako dođu do polufinala, moraju seliti dva puta? To nije fer. Ako selimo, selimo svi ili nitko. Tu reprezentacije nisu u istoj poziciji."

Unatoč snazi favorita, vjeruje da Hrvatska ima povoljan ždrijeb.

"Hrvatska ima, ajmo reći, otvoren put prema polufinalu. Ako će rasti kroz turnir, mislim da u tom dijelu ždrijeba, uz Island, Mađarsku, Švedsku i Sloveniju, ima jako lijepe šanse. Naravno, to je sve na papiru", zaključio je Tamše, dodavši kako iz sveg srca navija za Hrvatsku zbog brojnih igrača koje je trenirao.

