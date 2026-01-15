Gost Direkta Iranac u Hrvatskoj kojem je u prosvjedima ubijen prijatelj: Hoće li prestati brutalnost režima?

SVIJET SE DIGAO /

Nakon što su mediji cijelog svijeta prenijeli vijest da 26-godišnjeg Erfana Soltanija, prosvjednika iz Irana čeka javno vješanje, samo zato što je sudjelovao u prosvjedima protiv režima, iranske vlasti odjednom kažu da nikakve smrtne kazne nisu previđene i da su to izmišljene vijesti.

Jesu li se prepali Trumpovih prijetnji da će biti vojne odmazde nije jasno, ali američki predsjednik odjednom tvrdi da mu je iz važnih izvora potvrđeno da je ubijanje prosvjednika prestalo i da pogubljenja neće biti.

Osim što je pobunu, koju je Trump i sam poticao, životom već dosad platilo najmanje 3400 ljudi. Ubijaju civile, pucaju u prsa, to je ispričao reper Meraj Tehrani koji je pobjegao iz Irana. "Ljudi, upravo sam uz puno problema stigao u Tursku. Uopće se ne osjećam dobro. Ubijaju sve. Ubijaju sve. Ubijaju ljudima djecu na ulicama. Jedino strana pomoć vrijedi. Kako možemo dobiti pomoć? Ne znam. Ne mislim da će proći. Ne znam ni tko nam može pomoći. Guše ljude u krvi, pucaju im izravno u prsa, ubijaju bez milosti", kaže.

Još jedna zastrašujuća priča koju čujemo jest da se mrtva tijela nalaze u kućama. Onda dolaze i odnose tijela i prisiljavaju obitelji da potpišu dokument u kojem stoji da je tu osobu ubila oporba i da nije bila protiv vlade.

Zašto zazivaju Trumpa, protiv čega se Iranci bune i može li režim pasti, sve će nam okolnosti bolje objasniti gost RTL Direkta, Asghar Omid Noghandoost. On je Iranac koji već 10 godina živi u Hrvatskoj.