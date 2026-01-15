Deset novih droga preplavilo Hrvatsku, roditelji oprez: 'Počinju s 15 godina'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KORAK DO SMRTI /

Deset novih droga kruži našom zemljom u posljednjih godinu dana. Uglavnom su sintetike.

Veliki je to alarm za roditelje, jer mladi su podložni utjecaju vršnjaka. Žele eksperimentirati i probati nešto novo. Sve krene, u prosjeku s 15 godina, upozorava struka.

Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za ovisnosti, Željko Petković, otkriva uznemirujuće detalje:

"Problem je što su vrlo, vrlo jeftine. I najčešće kod psihoaktivnih tvari, zbog njihove cijene, zbog one kompeticije na tržištu, najčešće to uzimaju mladi ljudi i tu je problem."

A posljedice mogu biti kobne već pri samo jednom konzumiranju, jer se ne zna ni tko ih je miješao, ni što zapravo sadrže. Više pogledajte u prilogu