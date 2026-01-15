FREEMAIL
NIJE SVE TAKO CRNO ILI...

Salve kritika na račun politike Marina Piletića: Evo što ministar kaže sam o sebi

Uoči saborskog aktualca premijer Plenković poručio je kako se ne namjerava ispričati novinarima zbog izjave na jučerašnjoj sjednici Vlade da dio medija zlonamjerno interpretira koliko će rasti socijalne naknade i time dovode u zabludu osjetljivu populaciju. Premijer je komentirao i ostaje li ministar Piletić do kraja mandata u svom resoru. Oporba i dio udruga već tjednima ga žestoko proziva zbog isplate inkluzivnog dodatka i pada bitnih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji na Ustavnom sudu. Više pogledajte u prilogu 

15.1.2026.
17:15
RTL Danas
Marin PiletićAndrej PlenkovićOstavka
