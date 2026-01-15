FREEMAIL
U POLJU ANTICIKLONE /

Vremenska prognoza meteorologa Doriana Ribarića: 'Pristiže topliji i vlažniji zrak'

Do vikenda će u naše krajeve pristizati topliji i malo vlažniji zraka pa se nastavlja polako topljenje snijega. U polju smo anticiklone, a frontalni poremećaji zadržavaju se na sjeveru i zapadu kontinenta.

Ujutro nešto oblačnije nego jučer, ali pretežno oblačno i dalje uz Jadran, osobito na sjevernom dijelu i u Gorskoj Hrvatskoj gdje je najizglednija mjestimična kiša. U nizinama lokalno magla, vjerojatnije u Posavini, a gotovo sigurno na krajnjem sjeveru. Jugozapadni vjetar samo u gorju pojačan, a na moru jugo. U unutrašnjosti valja u jutarnjim satima računati na moguću poledicu i ponovno smrzavanje otopljenog i ugaženog snijega. Više pogledajte u prilogu.

15.1.2026.
5:57
RTL Danas
Vremenska PrognozaVrijeme
