EVAKUACIJE POSVUDA /

Iran tone u potpuni kaos, na ulicama tisuće mrtvih: Svijet čeka vojnu intervenciju SAD-a

Dok suzavcem tjeraju prosvjednike iz Teherana, Iran upozorava SAD da će gađati njihove vojne baze u regiji u slučaju da ih napadnu. Pa su Amerikanci i Britanci počeli evakuirati dio osoblja vojne baze u Katru. Reuters se poziva na dvojicu europskih dužnosnika koji tvrde kako se čini vjerojatnim da će SAD pokrenuti vojnu intervenciju, i to moguće u sljedeća 24 sata.

SAD je poručio svojim državljanima da odmah napuste Iran, nakon što je Trump zaprijetio Teheranu u slučaju da krenu sa smaknućima prosvjednika. 

"Poduzet ćemo vrlo snažne mjere. Ako učine tako nešto, poduzet ćemo vrlo snažne mjere. Krajnji cilj je pobijediti. Volim pobjeđivati. I pobjeđujemo", kaže Donald Trump.

Poruka je to ajatolahu. Međutim, iranski glavni državni sudac najavio je brza suđenja i smaknuća. Vlasti su optužile mnoge prosvjednike da su izgrednici i teroristi, s tvrdnjom da neki sudjeluju u stranim pokušajima izazivanja kaosa u zemlji.

"Ti pojedinci koji su ljudima odsijecali glave ili ih spaljivali po ulicama... Prvo, moramo brzo djelovati ako želimo bilo što poduzeti", izjavio je predsjednik Vrhovnog suda Irana, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i.

Tisuće mrtvih u Iranu

Pravi broj ubijenih je teško doznati jer je zemlja već šest dana bez interneta. Organizacija za ljudska prava iz Amerike procjenjuje da je ubijeno oko 2400 prosvjednika i otprilike 150 osoba povezanih s vlastima. Ne zna se sudbina 26-godišnjeg Erfana Soltanija, čije je smaknuće najavljeno za danas.

Izravna komunikacija SAD-a i Irana obustavljena, a prošlog tjedna se Trumpov izaslanik sastao sa sinom posljednjeg iranskog šaha, odnosno vladara, koji je u egzilu u SAD-a. 

Rusija i Kina su osudile vanjsko uplitanje u unutarnju politiku Irana, a Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija pozvale su na razgovor iranske veleposlanike u svojim zemljama. Nova uputa stigla je i za hrvatske državljane: Ministarstvo vanjskih poslova poziva sve da napuste Iran. Pogledajte prilog Ane Trcol.

14.1.2026.
20:35
Ana Trcol
