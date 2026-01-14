Ulice Teherana gore od nasilja! Šef iranskog pravosuđa o pogubljenjima prosvjednika: 'Moramo biti brzi'

Iransko gušenje demonstracija moglo bi biti najnasilnije u suvremenoj povijesti zemlje, rekao je u srijedu francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

"Sumnjamo da je ovo najnasilnija represija u suvremenoj povijesti Irana i da apsolutno mora prestati", rekao je Barrot.

Američka grupa za ljudska prava HRANA izjavila je da je potvrdila smrt 2571 osobe tijekom iranskih prosvjeda, izvještava Reuters. To uključuje 2403 prosvjednika, 147 osoba povezanih s vladom, 12 djece mlađe od 18 godina i devet civila koji nisu prosvjednici.

Pahlavi poziva na otpor režimu

Reza Pahlavi, sin pokojnog iranskog šaha koji je protjeran tijekom revolucije 1979. godine, objavio je video izjavu u kojoj poziva iranski narod da nastavi pružati otpor režimu i poziva pripadnike vojske da se pridruže javnosti, izvještava BBC.

U poruci je rekao: "Moji sunarodnjaci, svijet nije samo vidio i čuo vaš glas i hrabrost - sada i odgovara. Vjerojatno ste do sada čuli poruku predsjednika Sjedinjenih Država. Pomoć je na putu. Nastavite borbu, kao što ste to činili i do sada. Ne dopustite da ovaj režim stvori iluziju da je život normalan.

Nakon svih masakra, između nas i ovog režima nalazi se more krvi. Sačuvajte imena svih ovih kriminalaca. Bit će procesuirani za ono što su učinili... Imam i posebnu poruku za pripadnike vojske: vi ste nacionalna vojska Irana, vaša je dužnost zaštititi živote svojih sunarodnjaka. Nemate puno vremena. Pridružite im se što prije", rekao je.

Trump zaprijetio

Šef iranskog pravosuđa Gholamhossein Mohseni-Ejeiu srijedu je signalizirao da će biti brza suđenja i pogubljenja za one pritvorene na prosvjedima diljem zemlje unatoč upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Ako želimo obaviti posao, trebali bismo ga obaviti sada. Ako želimo nešto učiniti, moramo to učiniti brzo. Ako zakasni, dva mjeseca, tri mjeseca kasnije, nema isti učinak. Ako želimo nešto učiniti, moramo to učiniti brzo", rekao je.

Njegovi komentari predstavljaju izravan izazov Trumpu, koji je u intervjuu za CBS emitiranom u utorak upozorio Iran na pogubljenja. "Ako učine takvo što, poduzet ćemo vrlo snažne mjere", upozorio je Trump.

Bez interneta više od 132 sata

Zatvaranje interneta na nacionalnoj razini od strane iranskih vlasti, za koje aktivisti strahuju da je cilj prikriti stvarne razmjere gušenja prosvjeda, traje više od 132 sata.

Navodi se da su upravo pravi razmjeri ubojstva prikriveni nedostatkom internetskih veza.

Prva izvješća ukazuju na tisuće žrtava.

Svjedočanstva s ulica Irana

U Iranu su u tijeku pripreme za masovni sprovod 100 pripadnika sigurnosnih snaga poginulih u demonstracijama. Pripadnici sigurnosnih snaga u civilu i dalje su bili aktivni po nekim četvrtima, iako se čini da su policajci za razbijanje nereda i pripadnici dobrovoljačkih snaga Basij paravojne Revolucionarne garde poslani natrag u svoje vojarne, izvještava AP.

"Jako smo uplašeni zbog ovih zvukova pucnjave i prosvjeda", rekla je u srijedu Iranka koja je kupovala voće i povrće, a koja je razgovarala s AP-om pod uvjetom anonimnosti iz straha od odmazde. "Čuli smo da je mnogo poginulih i mnogo ozlijeđenih. Sada je mir vraćen, ali škole su zatvorene i bojim se ponovno poslati djecu u školu", dodala je.

Ahmadreza je za AP rekao da je svjedočio jednim demonstracijama u Teheranu i da je bio šokiran upotrebom vatrenog oružja od strane vlasti. "Ljudi su se htjeli izraziti i prosvjedovati, ali se to brzo pretvorilo u ratnu zonu. Ljudi nemaju oružje. Samo sigurnosne snage imaju oružje", rekao je.

