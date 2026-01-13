Više od 12.000 mrtvih u Iranu, Trumpov izaslanik na tajnom sastanku s novim vođom?

Izaslanik predsjednika Trumpa, Steve Witkoff, prošlog se vikenda tajno sastao s Rezom Pahlavijem, piše The Guardian.

Pahlavi je sin posljednjeg iranskog šaha, Mohameda Reze Pahlavija, a napustio je Iran prije nego što je njegov otac prisiljen otići 1978. godine. Od tada živi uglavnom u Los Angelesu i Washingtonu.

U prethodnim porukama koje su blokirane zbog gašenja interneta od strane iranske vlade, Pahlavi je rekao da je spreman voditi tranziciju. Također se zalagao za referendum i nenasilne promjene u zemlji.

Prognani princ pozdravio je činjenicu da bi Iran mogao postati ustavna monarhija s izabranim vladarom, umjesto nasljednog. U objavi na X-u u lipnju prošle godine napisao je: "Postoji samo jedan način za postizanje mira: sekularni, demokratski Iran. Danas sam ovdje kako bih se podredio svojim sunarodnjacima i vodio ih ovim putem prema miru i demokratskoj tranziciji."

Detalji sastanka Pahlavija i Witkoffa nisu poznati.

Trump: 'Ljudi moraju shvatiti'

Donald Trump u utorak je održao govor o pristupačnosti u Ekonomskom klubu u Detroitu, gdje je ponovio svoje ranije komentare o Iranu.

"Otkazao sam sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok se ne prestane besmisleno ubijanje prosvjednika", izjavio je. U ponedjeljak je također najavio da će svaka zemlja koja posluje s Iranom biti podvrgnuta carini od 25 posto.

Trump je komentirao i svoju raniju poruku iranskim prosvjednicima, koju je objavio na društvenim mrežama:

"Ljudi moraju shvatiti", rekao je Trump kada su ga pitali o američkoj pomoći iranskim prosvjednicima. Na pitanje, što pod time konkretno misli, rekao je: "To ćete morati sami shvatiti. Žao mi je."

Podsjetimo, Trump je na Truth Social poručio prosvjednicima u Iranu da je "pomoć na putu".

Poznato je da Trump razmatra kako izvršiti pritisak na iranski režim nakon njegovog smrtonosnog obračuna s prosvjednicima. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u ponedjeljak da su zračni napadi među "mnogim, mnogim opcijama" koje se razmatraju, ali da je "diplomacija uvijek prva opcija za predsjednika".

Američka televizija CBS izvijestila je o najmanje 12.000 poginulih u Iranu, a potencijalno i do 20.000. CBS kaže da je broj potvrđen iz dva izvora unutar Irana putem telefonskih poziva.

Musk Irancima dao Starlink besplatno

Kompanija SpaceX Elona Muska nudi svoju satelitsku uslugu Starlink besplatno u Iranu, ukidanjem pretplate za korisnike s prijemnicima u toj zemlji, izvijestio je Bloomberg News, prenosi Sky News.

Ovaj potez događa se u vrijeme dok prekid interneta u Iranu traje već više od pet dana.

Građanima su danas, prvi put nakon višednevne blokade, omogućeni međunarodni telefonski pozivi, no pristup globalnoj internetskoj mreži za širu javnost i dalje je prekinut.

