'MIGA' /

Trump: 'Iranski patrioti, nastavite prosvjedovati, otkazao sam sve sastanke! Pomoć stiže'

Trump: 'Iranski patrioti, nastavite prosvjedovati, otkazao sam sve sastanke! Pomoć stiže'
Foto: Profimedia

Vjeruje se kako je tijekom posljednja dva tjedna ubijeno 1847 prosvjednika i 135 pojedinaca povezanih s vladom

13.1.2026.
16:54
Tajana Gvardiol
Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je prosvjednike u Iranu da nastave prosvjedovati te im poručio da "pomoć stiže", piše Sky News.

"Iranski patrioti, NASTAVITE PROSVJEDOVATI - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! Sačuvajte imena ubojica i zlostavljača. Platit će veliku cijenu. Otkazao sam sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok besmisleno ubijanje prosvjednika ne PRESTANE. POMOĆ STIŽE. MIGA (op.a. Make Iran great again)!!! PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP", objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Skoro dva tjedna traju masovni prosvjedi u Iranu. Riječ je o jednom od najvećih prosvjeda u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine. Za to vrijeme Trump uvodi dodatne carine od 25 posto svim zemljama koje posluju s Iranom. Strahuje se da će SAD vojno intervenirati.

Vjeruje se kako je tijekom posljednja dva tjedna ubijeno 1847 prosvjednika i 135 pojedinaca povezanih s vladom. Ubijeno je i devetero djece i devet civila koji nisu sudjelovali u prosvjedima.

POGLEDAJTE VIDEO: Krv na ulicama Teherana: 538 ubijenih, sprema li se američka intervencija?

