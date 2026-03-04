Megan Fox 'srušila' Instagram provokativnim fotografijama: Objavu lajkalo tri milijuna ljudi

Holivudska glumica i jedna od najprepoznatljivijih žena svijeta, Megan Fox (39), prekinula je višemjesečnu medijsku šutnju i svojim povratkom na društvene mreže ''zapalila'' internet. Nakon što se povukla iz javnosti kako bi se posvetila obitelji i bebi, glumica je odlučila da je vrijeme za povratak, i to u velikom stilu, objavivši seriju provokativnih fotografija koje su odmah pokrenule lavinu komentara.

'Živa sam'

Na svom Instagram profilu, gdje je prati gotovo dvadeset i jedan milijun ljudi, Megan je objavila galeriju fotografija sa snimanja na kojima pozira u minimalističkom, ali izrazito upečatljivom izdanju. Odjevena samo u crnu kratku majicu i tange, glumica je pokazala svoju zavidnu figuru i samouvjereno pozirala pred objektivom. Cijeli dojam dodatno je naglašen njezinim prodornim pogledom i zagonetnim opisom koji je pratilo objavu: "Sve je ljepše jer smo prokleti."

Ova filozofska poruka, spojena s hrabrim vizualnim izričajem, odmah je privukla ogromnu pažnju. Kako bi dodatno naglasila svoj povratak, na Instagram Storyju je svojim obožavateljima poručila kratko i jasno: "Živa sam. Nove fotke su upravo objavljene", čime je umirila one koji su se pitali gdje je nestala posljednjih mjeseci.

Foto: Profimedia

Nova životna faza i reakcije javnosti

Ovaj potez dolazi godinu dana nakon što je u ožujku 2025. godine na svijet donijela svoje četvrto dijete, kćer Sagu Blade, koju je dobila s bivšim partnerom, glazbenikom Machine Gun Kellyjem. Iako par od kraja 2024. godine nije u romantičnoj vezi, ostali su u dobrim odnosima i zajedno odgajaju kćer. To potvrđuje i njegov zaigrani komentar ispod njezine objave: "Drago mi je što imam tvoj broj telefona", koji je oduševio fanove i pokazao da među njima nema zle krvi.

Megan, koja će u svibnju proslaviti četrdeseti rođendan, ovim se potezom vratila na scenu snažnija no ikad. Osim što je ponovno aktivna na društvenim mrežama, posvećena je i novim filmskim projektima. Uskoro je očekuje premijera akcijskog trilera The Sicilian, a potvrđeno je i da se radi na nastavku njezinog kultnog filma Jennifer's Body, što je vijest koju su obožavatelji dugo iščekivali. Kao majka četvero djece, tri sina iz braka s Brianom Austinom Greenom i kćeri Sage, Megan uspješno balansira između obiteljskog života i karijere.

