Ovo morate znati: Nova sezona donosi 12 promjena pravila

Nova sezona Formule 1 je pred vratima. Ušli smo u tjedan prve utrke, a za vikend će službeno početi 77. sezona Svjetskog prvenstva Formule 1. Sezona tradicionalno počinje u australskom Melbourneu, a u ovom tekstu naći ćete 12 promjena pravila uoči nove sezone.

Manji bolidi

Jedna od najčešćih kritika na račun prethodne generacije bolida bila je njihova veličina i tromost. Novi propisi to izravno rješavaju. Međuosovinski razmak smanjen je za 200 milimetara, s 3600 na 3400 mm, dok je širina bolida smanjena za 100 mm, na 1900 mm. Ove promjene rezultirat će kompaktnijim i agilnijim bolidima koji bi se trebali bolje snalaziti u sporim i tehničkim zavojima, što obećava dinamičnije utrke.

Lakši bolidi

Po prvi put u novijoj povijesti, minimalna masa bolida bit će smanjena, i to za značajnih 30 kilograma, sa 798 na 768 kg. Manja masa ne samo da poboljšava efikasnost, već izravno utječe i na upravljivost te osjećaj vozača za volanom. Očekuje se da će lakši bolidi biti responzivniji i brži pri promjeni smjera.

Nova, aktivna aerodinamika

Najveća aerodinamička promjena je uvođenje aktivnog sustava koji zamjenjuje DRS. Bolidi će imati dva načina rada. Z-mod je standardna postavka s visokom razinom aerodinamičkog potiska (downforce) za maksimalno prianjanje u zavojima. Na ravnim dijelovima staze vozači će moći aktivirati X-mod, pri čemu se elementi prednjeg i stražnjeg krila poravnavaju kako bi se drastično smanjio otpor zraka i povećala maksimalna brzina.

Foto: Eurasia Sport Images/imago sportfotodienst/Profimedia

DRS odlazi u povijest

Sustav za smanjenje otpora zraka (DRS), koji je bio ključan za pretjecanja od 2011. godine, odlazi u povijest. Aktivna aerodinamika ga u potpunosti zamjenjuje, a za razliku od DRS-a, bit će dostupna svim vozačima na određenim dijelovima staze u svakom krugu, neovisno o razmaku u odnosu na bolid ispred.

Novi 'Overtake mode'

Iako DRS nestaje, uveden je novi mehanizam za pomoć pri pretjecanju. Kada se vozač nađe unutar jedne sekunde zaostatka za bolidom ispred, dobit će pristup dodatnoj električnoj snazi. Ovaj "Overtake Mode" omogućit će isporuku maksimalne snage od 350 kW sve do brzine od 337 km/h, dok će se snaga vodećeg bolida smanjivati nakon 290 km/h, stvarajući tako značajnu prednost u brzini.

Nova pogonska jedinica

Arhitektura hibridne pogonske jedinice doživjela je potpunu transformaciju. Iako srce sustava ostaje 1,6-litreni V6 turbo motor, omjer snage sada je otprilike 50:50 između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog motora. Snaga benzinskog motora smanjena je na oko 400 kW (536 KS), dok električna komponenta isporučuje dodatnih 350 kW.

Potpuno održiva goriva

Formula 1 čini ogroman korak prema održivosti. Od 2026. svi će bolidi koristiti sto posto napredna održiva goriva. Riječ je o sintetičkim gorivima proizvedenim iz izvora koji ne konkuriraju prehrambenom lancu, poput biološkog otpada ili tehnologije hvatanja ugljika, čime se osigurava da se u atmosferu ne ispušta novi fosilni ugljik.

Veći proračunski limit

Financijska pravila također prolaze kroz veliku reviziju. Osnovni proračunski limit za timove raste sa 135 na 215 milijuna dolara. FIA naglašava da se ne radi o "dodatnom novcu", već o rekalkulaciji koja uključuje kumulativnu inflaciju i troškove koji su prethodno bili izuzeti. Uvodi se i zaseban limit za proizvođače pogonskih jedinica od 130 milijuna dolara, što osigurava ravnopravnije uvjete i sprječava nekontroliranu potrošnju na razvoj novih motora.

Promjene u kvalifikacijama

Male promjene zbog nove momčadi pa će sada na gridu biti 22 vozača. Umjesto da pet bolida bude eliminirano u Q1, šest će sada odustati na kraju 18-minutnog prvog dijela kvalifikacija, a isto će se dogoditi u Q2 kada još šest ispadne nakon tog 15-minutnog segmenta. To znači da Q3 ostaje kakav je bio u prošlosti (iako sada traje 13 minuta), s prvih 10 bolida koji se bore za vodeće pozicije na startu.

Promjene na startu

Zbog uklanjanja MGU-H komponente vraća se značajan "turbo lag". Kako bi se vozačima omogućilo da startaju s punom snagom, uvodi se promjena u startnoj proceduri. Prije početka standardne sekvence od pet crvenih svjetala, uvest će se nova "faza upozorenja" od pet sekundi (signalizirana plavim svjetlima). To će vozačima dati dovoljno vremena da podignu okretaje motora i osiguraju optimalan pritisak turba za start utrke.

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Nove zone na stazi

Umjesto dosadašnjih DRS zona, uvode se nove "aktivne zone" na stazi. Ove zone će definirati gdje vozači mogu koristiti X-mod (niski otpor zraka) i Z-mod (visoki pritisak). Tipično, X-mod će biti dopušten na svim ravnim dijelovima staze dužim od tri sekunde, a sustav će biti dostupan svim vozačima u svakom krugu. Upravljanje ovim modovima postat će ključan strateški element svake utrke.

Korištenje 'Boosta'

Osim specifičnog "Overtake Modea", vozači će imati kontinuiranu kontrolu nad isporukom električne snage od 350 kW. Ovaj opći "Boost" morat će se strateški koristiti tijekom cijelog kruga – za obranu pozicije, za bolji izlazak iz zavoja ili za čuvanje energije za ključne trenutke. Sposobnost inteligentnog upravljanja ovom dodatnom snagom bit će presudna i razlikovat će najbolje vozače od ostalih.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona je pred nama: Evo kako se pripremaju fanovi