KRVOPROLIĆE U IRANU  /

Tijela mrtvih i suze diljem zemlje: 'Udarali su ga kundakom u glavu toliko da mu se mozak raspršio'

Tijela mrtvih i suze diljem zemlje: 'Udarali su ga kundakom u glavu toliko da mu se mozak raspršio'
Foto: Rtl Danas/screenshot
Tisuće ljudi strahuje se da su mrtvi nakon gušenja proturežimskih prosvjeda u Iranu. Iz Teherana govore o dvije tisuće poginulih, a već za sutra najavljeno je pogubljenje prvog prosvjednika osuđenog na smrt. Američki predsjednik poziva prosvjednika da ne odustaju jer, kaže, pomoć stiže i istovremeno uvodi carine zemljama koje posluju s Iranom. Za sutra je najavljeno pogubljenje vješanjem prosvjednika Erfana Soltanija (26) pod optužbom za vođenje rata protiv Boga. 

13.1.2026.
19:35
Andrijana Čičak Božić
Rtl Danas/screenshot
IranProsvjediSad
Tijela mrtvih i suze diljem zemlje: 'Udarali su ga kundakom u glavu toliko da mu se mozak raspršio'