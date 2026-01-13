Tijela mrtvih i suze diljem zemlje: 'Udarali su ga kundakom u glavu toliko da mu se mozak raspršio'

Tisuće ljudi strahuje se da su mrtvi nakon gušenja proturežimskih prosvjeda u Iranu. Iz Teherana govore o dvije tisuće poginulih, a već za sutra najavljeno je pogubljenje prvog prosvjednika osuđenog na smrt. Američki predsjednik poziva prosvjednika da ne odustaju jer, kaže, pomoć stiže i istovremeno uvodi carine zemljama koje posluju s Iranom. Za sutra je najavljeno pogubljenje vješanjem prosvjednika Erfana Soltanija (26) pod optužbom za vođenje rata protiv Boga.