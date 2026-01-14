Policiju zapanjilo što je Hrvatica (50) naručila iz Perua: 'Izaziva intenzivne halucinacije'

Dileri su sve domišljatiji u krijumčarenju droge, što dokazuje i posljednji slučaj zagrebačke policije. Istraga je utvrdila da je 50-ogodišnja žena putem interneta iz Perua naručila veće količine droge DMT, jedne od najjačih poznatih psihoaktivnih tvari koja brzo izaziva intenzivne halucinacije.

Putem dostavne službe joj je u kutiji s dva paketića u Hrvatsku dostavljeno 1.847 grama te droge. Protiv nje je dignuta kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

"Prilikom nadzora poštanskih pošiljaka, službenici Carine su izdvojili dvije pošiljke iz Perua. U pošiljkama se nalazila tamnosmeđa gumenasta materija deklarirana kao kakao. Preliminarnim testiranjem i kasnijim vještačenjem potvrđene su sumnje službenika i utvrđeno je da se u pošiljci nalazi droga tipa dimetil-triptamin", kazao je Goran Kucelj, predstojnik Graničnog carinskog ureda Zračna luka i Pošta.

Policija je, kako doznaje RTL Danas, već početkom siječnja imala informacije koje su upućivale na krijumčarenje droge poštanskim pošiljkama, a konkretne operativne aktivnosti intenzivirane su posljednjih dana. U suradnji Policijske uprave zagrebačke i Carinske uprave provedena su tri odvojena kriminalistička istraživanja, nakon kojih su uhićene tri osobe.

O detaljima slučaja s novinarkom Ivanom Ivandom Rožić razgovarao je Ante Poljak, voditelj Odjela zlouporaba droga PU zagrebačke.

U tri istrage troje osumnjičenih

Poljak pojašnjava da nije riječ o jednom predmetu, već o tri zasebna kriminalistička istraživanja.

“PU zagrebačka je u suradnji s djelatnicima Carinske uprave provela tri kriminalistička istraživanja kojima su obuhvaćena tri hrvatska državljana – dvije muške i jedna ženska osoba. Osumnjičeni su naručili drogu iz Perua, koja je bila skrivena u poštanskoj pošiljci, najčešće deklariranoj kao roba opće potrošnje”, rekao je Poljak.

Po dovršetku istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog osnovane sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Na pitanje koliko je droge uklonjeno s tržišta, Poljak navodi da je ukupno zaplijenjeno 3,8 kilograma DMT-a.

Riječ je o halucinogenoj drogi koja kod konzumenata izaziva snažne promjene percepcije. “Osobe koje ju konzumiraju imaju euforični učinak, nemaju realni dodir sa stvarnošću i puni su euforije. Najčešće se konzumira inhaliranjem ili oralno, uz dodatak hrani ili pićima”, pojasnio je Poljak.

Dodaje i da, iako se DMT često doživljava kao “nova” droga, zagrebačka policija se s njom već susretala te su službenici upoznati s načinima krijumčarenja i distribucije.

Poljak naglašava da je presudna pravovremena suradnja – i međunarodna i domaća – posebno s carinom, koja često prva dolazi u kontakt s pošiljkama.

“Najbitnija je bliska suradnja s drugim policijama i s carinom. Droga naručena iz inozemstva često je skrivena u poštanskim pošiljkama i deklarirana kao roba opće potrošnje kako bi se prikrilo što se zapravo krijumčari u Hrvatsku. Prvi kontakt s carinom nam puno pomaže u otkrivanju takvih kaznenih djela”, rekao je.

Istrage, ističe, u ovom dijelu priče ne završavaju, a policija najavljuje nastavak aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja i zloporabe droga.