Mislio je da je sve savršeno sakrio, ali na granici ga odala sitnica: 'Znali smo...'

I NIJE PRVI PUT /

Pomno upakirano ilijepo posloženo - tako je na više mjesta po šupljinama automobila sitno rezani duhan sakrio jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Bar je mislio da je sakrio.

No carinici iz Vinjana Donjih poremetili su mu planove. I otkrili da je gotovo 40 kilograma duhana planirao unijeti u Hrvatsku. "Skrivena roba nalazila se u prostoru rezervne gume koja je bila razrezana s donje strane, unutar nje je bila vrećica s duhanom, zatim bočne strane u prtljažniku jedna i druga bile su ispunjene duhanom", kazao je Ivan Perkušić, pomoćnik predstojnika granični carinski ured Vinjani Donji.

Kako su ga detektirali, otkrili su malu tajnu. "Vozač nije mogao otvoriti staklo na svojim vrstima, otvorio ga je samo djelomično, temeljem toga smo automatski imali analizu rizika jer smo prije toga imali upravo takvih slučajeva. Zahvaljujući tome da se nije moglo otvoriti staklo na vratima smo znali da postoji mogućnost da se u vratima nalazi nekakva krijumčarena roba", kazao je Mladen Majić, voditelj GP Vinjani Donji. Više doznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić.