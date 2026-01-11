Hrvatske granice zakrčene, čeka se satima: 'Vozači oprez, noćas će biti i -16, pazite na poledicu!'

I jutros se Hrvatska probudila okovana ledom. Sve hitne službe pozivaju građane na povećan oprez kako bi se spriječile nesreće, padovi i lomovi.

Posebno se upozorava građane da ne hodaju po zaleđenim jezerima i rijekama jer to može biti vrlo opasno, osobito za djecu.

Poledica i jak vjetar stvaraju probleme i u prometu. Olujna bura puhali je i do 120 kilometara na sat, osobito podno Velebita i na makarskom području. Zbog toga su u prekidu i brojne trajektne i katamaranske linije.

Koordinatorica Jadrolinije Elena Ivulić rekla nam je: „Molimo putnike da nas prate kako bi mogli planirati putovanje. Poremećaje očekujemo do kraja dana, a sutra znatno bolju situaciju.“

Pojačana su i dežurstva u Hrvatskom autoklubu jer se zbog povratka s praznika i skijanja stvaraju velike gužve i kolone na cestama i granicama. Izvjestiteljica HAK-a Ivana Miškov dala nam je detalje.

"Za sada je situacija bolja nego jutros. Otvorena je i autocesta A1, državna cesta D54 Maslenica – Zaton Obrovački, kao i pravac Gračac – Karin za sve skupine vozila. I dalje ima gužvi i čekanja, osobito na granici s BiH na ulazu u Hrvatsku. Na Staroj Gradiški prema posljednjim informacijama čeka se oko pet sati, ali nisu daleko ni ostali prijelazi – uključujući Jasenovac, Svilaj, Slavonski Brod, Hrvatsku Dubicu, Kostajnicu i Bajakovo – gdje se čeka od tri do četiri sata", rekla je.

Građani su, kažu iz HAK-a, uglavnom puni razumijevanja.

"Ne možemo se požaliti, s obzirom na situaciju proteklih dana ljudi su puni razumijevanja, provjeravaju kakva je situacija prije nego krenu na put i nismo imali većih poteškoća što se tiče zimskih uvjeta", kaže naša sugovornica.

Sutra počinje škola, pa je teško reći kakva će biti situacija, ali očekuje se postupno smirivanje prometa.

Dodaje: "Za one koji putuju prema Austriji i Njemačkoj preporučujemo da prije polaska provjere stanje na cestama. Upozoravaju i na vrlo niske temperature - u noći na ponedjeljak i ujutro u gorskim predjelima i središnjim dijelovima Hrvatske temperature će se spuštati i do –16 stupnjeva, pa očekujemo poledicu. Vozači trebaju pripaziti, provjeriti stanje na cestama, očistiti vozila i imati kvalitetnu zimsku opremu. Ako je moguće, preporučujemo korištenje javnog prijevoza."

Zabilježeno je i nekoliko prometnih nesreća, ali bez težih posljedica.