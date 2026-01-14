Hrvati, znate li što pijete? Donosimo šokantne rezultate analize: 'Imaju i kancerogeni učinak'

U pojedinim čajevima i začinima u posljednje je vrijeme pronađeno više spojeva štetnih za zdravlje.

Zabrinjava da ih je Zavod Andrija Štampar otkrio analizirajući čajeve ne samo iz trgovina, već i one kupljene u ljekarnama.

Provjerili smo kakve posljedice za zdravlje to može imati.

Znaju li Hrvati što piju?

Znamo li što pijemo? Zbog klimatskih promjena neki korovi, dokazao je Zavod Andrija Štampar, počeli su se širiti po poljima, pa mogu izazvati toksične efekte.

"Korovi koje možemo naći i u začinima i u čajevima, odnosno biljnim infuzijama mogu izazivati akutno, ali i kronično određeno negativne efekte na zdravlje konzumenata, prije svega na jetru", objašnjava Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane NZJZ-a Dr. Andrija Štampar

Uz toksični, imaju i kancerogeni učinak, pa ljudi koji svaki dan piju čaj s većom dozom nego što je dopustila uredba Europske unije, upozorava Lasić, u kraćem periodu mogli bi imati ozbiljnih problema s jetrom. Sve ovisi od osobe do osobe, ali i koliko će iz suhe tvari čaja ono štetno nakon ulijevanja vruće vode ući u organizam.

"Dobra je okolnost, radili smo jedan diplomski rad gdje su čaj koji je imao u suhoj tvari, u mljevenom čaju visoke vrijednosti, pripremom na 100 stupnjeva kroz 5 minuta, našli smo samo tragove, što znači da ipak čajevi neće sav sadržaj prebaciti u tekuću otopinu. S druge stane, začini se dodaju u hranu per se, što znači da će imati punu vrijednost onu koja je zabilježena", prisjeća se Lasić.

Što su otkrili inspektori?

I inspektori su prošle godine provjeravali čajeve i začine. Po trgovinama i ljekarnama izuzeli su 25 uzoraka. Od čajeva to su bili menta, kamilica i plućnjak. Od začina kumin i origano. Četiri uzorka su pala, svi od plućnjaka. Dva su povučena jer su bila na tržištu, a dva do tržišta nisu ni došla. Začini su svi bili ispravni.

U ljekarnama ne strahuju od analiza. "Ljudi doživljavaju čajeve kao nešto biljno, sasvim sigurno za primjenu. Međutim, dok nije bilo uobičajenih lijekova, prije su se za liječenje koristile biljke Danas od biljaka imamo lijekove i one bitno utječu na zdravlje i zato je jako bitno da su ti čajevi pod nadzorom stručnjak", govori farmaceutkinja Sanja Antolović Gavrić.

Osim redovitih kontrola koje se moraju provoditi, savjet je građanima da paze što kupuju i čitaju deklaracije.

