Plinoinstalater upozorio Hrvate, odmah pogledajte imate li ovo u kući: 'Može biti opasno'

Velika tragedija u ponedjeljak ujutro u Zaprešiću.

U kući u mjestu Luka pronađeno je beživotno tijelo žene koja je, sumnja se, preminula od trovanja ugljikovim monoksidom, dok je dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Policija provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Sve okolnosti se utvrđuju, očevid je za današnji gotov, ali kako doznaje RTL Danas, nastavit će se u utorak ujutro. Prema prvim informacijama, najvjerojatnije je do došlo do trovanja od ugljikovog monoksida i to vrlo vjerojatno zbog kvara ili zbog neispravnog plinskog bojlera.

Razgovarali smo s plinoinstalaterom

Ovo je jako dobro upozorenje za sve građane da dobro obrate pozornost na plinske bojlere, da ih redovito održavaju i da se pobrinu da je ventilacija dobra u prostorima gdje se nalaze. Više o temi razgovarali smo s plinoinstalaterom Nenadom Kuzmanom, kojeg smo pitali koji su najčešći uzroci trovanja. "Najčešći uzroci trovanja su kada se starom plinskom atmosferskom bojleru onemogući dobava zraka - to je najčešći uzrok monoksida u prostoru", govori Kuzman.

Objasnio je i pokazao koji su bojleri dobri, a koji nisu. "Svi građani koji imaju noviju generaciju bojlera i imaju dimovodne cijevi koje idu od bojlera do dimnjaka, a bijele su boje i čvrsti - to su najčešće dimovodne cijevi za kondenzacijske bojlere ili turbobojlere. Jedni i drugi sigurni su za korisnike jer koriste zrak iz slobodne atmosfere, a ne iz stana u kojem je bojler smješten", priča naš sugovornik.

Cijev za kondenzacijske bojlere Foto: Rtl Danas

"Svi građani koji imaju atmosferske plinske bojlere najlakše će ih prepoznati po tome što najčešće imaju dimovodnu cijev koja se zove dimnjača, koja je spojena od plinskog bojlera do zida do dimnjaka i boje je aluminija. Tko kod ima takvu cijev, ima i atmosferski plinski bojler, koji je potencijalno opasan u slučaju da nema dovoljno zraka u prostoru", opominje Kuzman.

Cijev za atmosferske plinske bojlere Foto: Rtl Danas

Treba li prozor biti otvoren?

Na pitanje moraju li građani koji imaju dimnjaču obavezno imati otvoren prozor, plinoinstalater poručuje: "Takvi stanovi projektirani su na poroznost prozora i zidova. Međutim, kako se ljudi sve bolje usavršavaju i rade energetski učinkovite stanove, mijenjaju stolariju, događa se da onemoguće dovod zraka do bojlera. Takvi stanovi obavezno bi trebali imati rešetku na kupaonskim vratima ili prostoriji u kojoj je smješten bojler, ali ne samo tu, nego rešetka mora voditi skroz do izlaza iz stana, na kojem mora biti rupa prema van, prema slobodnoj atmosferi".

"Minimalno mora biti 150 kvadratnih centimetara, da ima dovod zraka u prostor. Nekad je to nepraktično jer hladi neku drugu prostoriju i zato je preporuka zamijeniti stare plinske bojlere, ugraditi nove kondenzacijske uređaje koji su neovisni o zraku iz tog stana, već uzimaju zrak direktno iz slobodne atmosfere i slobodni su za korisnike", dodaje Kuzman.

Sugovornika smo pitali i koliko je opasna kuhinjska napa. "Kuhinjska napa, ili bilo koji ventilator koji je u prostoru, služi za odsis zraka, nije predviđen za dobavu. Ako onemogućite dobavu zraka, a imate samo električni uređaj koji izbacuje zrak iz prostora, događa se vakuum u stanu i jedini način gdje se vakuum namiri je kroz dimnjak. To se događa podtlak u dimnjaku, dim više ne ide van nego se vraća u stan i događaju se smrtni slučajevi ili ozljede", zaključuje Kuzman.