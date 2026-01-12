Strašna tragedija u Zaprešiću. Našli tijelo žene, sumnja se na jednu stvar

Velika tragedija dogodila se u ponedjeljak, 12. siječnja, kada su oko 10.55 sati pronašli tijelo žene u mjestu Luka na području Zaprešića.

Kako je objavila zagrebačka policija, sumnja se da je žena najvjerojatnije preminula uslijed trovanja ugljičnim monoksidom, dok je dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Ministarstvo unutarnjih poslova na svojim stranicama objavilo je prije nekoliko godina upozorenje da je ugljični monoksid vrloe otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno.

"Ugljični monoksid (CO) plin je koji je poznat i kao 'tihi ubojica', jer je potpuno bez mirisa, boje i okusa pa mu osoba može biti dugo izložena, a da to uopće ne primijeti. Kućanstva koja imaju peći na drva ili se griju na plin, izložena su opasnosti od trovanja ugljičnim monoksidom, a pritom posebno ističemo kućanstva koja koriste atmosferski bojler (plinski uređaj koji koristi zrak za izgaranje iz prostora u kojem je smješten).

Korištenje neispravnih ili neodržavanih plinskih trošila i dimnjaka može imati smrtne posljedice za ukućane koji vrlo često nisu svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti od trovanja ugljičnim monoksidom. Vrlo je važno da vodite računa o redovitom održavanju i servisu plinskih trošila i dimnjaka isključivo od strane stručnih i ovlaštenih osoba."

Više detalje i upute zbog ugljičnog monoksida koje je objavio MUP pronađite OVDJE.

