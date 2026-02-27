FREEMAIL
POVUČEN IZ PRODAJE

Azbest pronađen u igrački! Odmah provjerite jeste li ovo kupili svojem djetetu

Azbest pronađen u igrački! Odmah provjerite jeste li ovo kupili svojem djetetu
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Povrat je moguć u bilo kojoj Müllerovoj poslovnici, a plaćeni iznos vraćaju i bez predočenja računa

27.2.2026.
10:08
Erik Sečić
Shutterstock/Ilustracija
Trgovački lanac Müller u srijedu je na svojim stranicama objavio da iz prodaje povlači igračku gorile zbog azbesta u punjenju od pijeska.

Riječ je o proizvodu "STRETCH GORILLA VAN MANEN 621539", nizozemskog proizvođača Van Manena, koji se prodavao od 15. do 25. veljače.

Müller korisnike moli da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom. 

Povrat moguć i bez računa 

Povrat je moguć u bilo kojoj Müllerovoj poslovnici, a plaćeni iznos vraćaju i bez predočenja računa.

Dodaju da dodatna pitanja možete postaviti na e-mail info@mueller.hr., ili nazvati njihovu službu za kupce na broj 01 /3700-100. 

