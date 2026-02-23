FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZLOG SU PESTICIDI /

Provjerite svoje zalihe! Povlači se omiljeno voće, za neke može biti opasan

Provjerite svoje zalihe! Povlači se omiljeno voće, za neke može biti opasan
×
Foto: Shutterstock

Riječ je o pakiranjima koja su se prodavala pod trgovačkom markom

23.2.2026.
12:06
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iz prodaje se povlače smrznute jagode koje su se prodavale u trgovinama Spaara. 

"Iz predostrožnosti opoziva se proizvod JAGODE S-BUDGET 1 kg, smrznuto, EAN kod 5999139404603, sljedećih rokova trajanja 23.07.2027., 24.07.2027., 14.11.2027., 28.11.2027., zbog povišene razine pesticida bifenazata", objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Navode ad proizvod nije u skladu s europskom uredbom koja se odnosi na propise vezane uz dozvoljene količine ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. 

Detalje o opozivu objavili su i na samim stranicama Spaara

POGLEDAJTE VIDEO Pola milijuna eura izdvojeno za uskrsnice: Grad rekorder daje 120 eura, a neki će ostati praznih ruku

Provjerite svoje zalihe! Povlači se omiljeno voće, za neke može biti opasan
Foto: RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx