Provjerite svoje zalihe! Povlači se omiljeno voće, za neke može biti opasan

Iz prodaje se povlače smrznute jagode koje su se prodavale u trgovinama Spaara.

"Iz predostrožnosti opoziva se proizvod JAGODE S-BUDGET 1 kg, smrznuto, EAN kod 5999139404603, sljedećih rokova trajanja 23.07.2027., 24.07.2027., 14.11.2027., 28.11.2027., zbog povišene razine pesticida bifenazata", objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Navode ad proizvod nije u skladu s europskom uredbom koja se odnosi na propise vezane uz dozvoljene količine ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Detalje o opozivu objavili su i na samim stranicama Spaara.

