Novo rješenje za jednostavno i pristupačno beskontaktno plaćanje

Riječ je o uređaju koji dodatno pojednostavljuje procese naplate, omogućuje izdavanje digitalnih računa te pruža bolju kontrolu nad transakcijama, čime doprinosi većoj učinkovitosti i profesionalizaciji poslovanja u HoReCa segmentu.

Na predstavljanju održanom u utorak, 24. veljače, stručnjaci METRO-a predstavili su funkcionalnosti i ključne prednosti novog uređaja, naglasivši važnost digitalne transformacije ugostiteljskog sektora u kontekstu rastućih očekivanja gostiju i sve većeg udjela bezgotovinskog plaćanja.

„METRO Hrvatska više je od dobavljača - mi smo dugoročan i pouzdan partner našim kupcima. Ugostiteljstvo je operativno srce hrvatskog turizma i važan pokretač gospodarstva, a naša je odgovornost pružiti mu stabilnost, inovacije i konkretna rješenja za svakodnevne izazove. DISH Pay Now razvijen je s ciljem da pojednostavi procese naplate, smanji administrativno opterećenje i omogući ugostiteljima da se više posvete onome što je u središtu njihova poslovanja – kvaliteti usluge i iskustvu gosta“, istaknuo je Igor Kotaran, direktor marketinga i razvoja strategije kupaca tvrtke METRO Hrvatska.

Novo rješenje DISH Pay Now odgovara na potrebu tržišta za fleksibilnim i jednostavnim modelima kartičnog i beskontaktnog plaćanja. Prema internom istraživanju provedenom među METRO kupcima iz HoReCa sektora, njih 74 % koristi neki oblik kartičnog plaćanja, dok ih 26 % još uvijek ne prihvaća, najčešće zbog percepcije složenosti ili troškova implementacije. DISH Pay Now osmišljen je kao pristupačan uređaj jednostavne aktivacije, koji omogućuje unos napojnica, izdavanje digitalnog računa putem QR koda ili e-maila, pregled transakcija u stvarnom vremenu te mogućnost povrata sredstava. Namijenjen je restoranima, kafićima i kantinama, ali i drugim malim poduzetnicima poput frizerskih salona i cvjećarni kojima je potrebna pouzdana i brza naplatna infrastruktura.

DISH (Digital Innovations and Solutions for Hospitality) globalna je inicijativa METRO-a usmjerena na razvoj digitalnih rješenja za ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti. Od pokretanja 2015. godine, DISH alati pomažu profesionalnim kupcima u jačanju vidljivosti, boljoj organizaciji poslovanja i povećanju profitabilnosti. Danas ih koristi više od 350.000 korisnika diljem svijeta, a u Hrvatskoj je broj implementiranih rješenja porastao s 800 u 2018. godini na više od 5.500 u 2026. godini.

METRO je u Hrvatskoj počeo poslovati 2001. godine otvaranjem prvog veleprodajnog centra na zagrebačkom Jankomiru. Danas posluje putem deset veleprodajnih centara diljem zemlje te drži vodeću poziciju na HoReCa tržištu s tržišnim udjelom od 26 %. Uz ugostitelje, METRO je usmjeren i na male trgovce te male i srednje poduzetnike, kojima putem stabilnog lanca opskrbe i digitalnih inovacija pruža podršku u rastu i profesionalizaciji poslovanja.