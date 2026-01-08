Stručnjaci savjetuju: Povećajte učinkovitost radijatora i ubrzajte zagrijavanje prostora

Sa sezonom grijanja raste i zabrinutost zbog povećanih troškova za energiju. Čest problem u kućanstvima jest nedovoljno brzo zagrijavanje prostorija, unatoč višesatnom radu sustava grijanja. Međutim, postoji niz jednostavnih metoda za poboljšanje performansi radijatora bez dodatnih financijskih izdataka.

Stručnjaci ističu da, iako je bojler u ispravnom stanju, problemi s radijatorima mogu negativno utjecati na učinkovitost cjelokupnog sustava. Važno je napomenuti da rješavanje nekih od najčešćih problema zahtijeva svega nekoliko trenutaka i ne iziskuje financijska ulaganja, piše Mirror.

Osigurajte neometan protok toplog zraka

Jedna od najbržih i najučinkovitijih mjera za poboljšanje grijanja jest osiguravanje slobodnog prostora oko radijatora. Radijatori funkcioniraju na principu konvekcije, što znači da se topli zrak podiže, potiskujući hladniji zrak prema dolje, koji se zatim uvlači u radijator i zagrijava. Ako je taj protok zraka ometen masivnim namještajem, poput sofa, kreveta ili polica, ili čak gustim zavjesama, učinkovitost radijatora drastično se smanjuje.

Stručnjaci za sustave grijanja savjetuju da se između radijatora i bilo kojeg komada namještaja ostavi minimalno trideset centimetara slobodnog prostora. Održavanje ovog prostora oko radijatora, kako objašnjavaju stručnjaci za Homes and Gardens, dovodi do zamjetne razlike u brzini i ravnomjernosti zagrijavanja prostorije. Uklanjanje prepreka omogućuje nesmetanu cirkulaciju toplog zraka, čime se prostorija zagrijava brže i ravnomjernije.

Iako se često zanemaruje, prašina nakupljena unutar i na površini radijatora može značajno umanjiti njegovu sposobnost emisije topline. Sloj prašine i nečistoća djeluje kao izolator, zadržavajući toplinu unutar samog radijatora umjesto da je distribuira u prostor. Posljedično, ne samo da se usporava zagrijavanje, već je i sustav grijanja prisiljen raditi pod većim opterećenjem i trošiti više energije za postizanje željene temperature.

Postupak čišćenja je jednostavan. Prašina između rebara radijatora može se ukloniti usisavačem s uskim nastavkom. Kao alternativna metoda može poslužiti sušilo za kosu - uređaj je potrebno postaviti na najnižu temperaturu puhanja te usmjeriti strujanje zraka od vrha prema dnu radijatora. Time se nakupljena prašina ispuhuje na pod, odakle se lako može ukloniti. Redovitim čišćenjem osigurava se maksimalan prijenos topline i sprječava širenje neugodnih mirisa koji mogu nastati pri zagrijavanju prašine.

Dodatni koraci za optimalnu toplinu

Ako su, unatoč oslobađanju i čišćenju radijatora, određene prostorije i dalje hladnije od ostalih, potrebno je razmotriti dodatne mjere. Prvi korak je odzračivanje radijatora. Ako je radijator vruć u donjem dijelu, a hladan u gornjem, to je pouzdan pokazatelj prisutnosti zraka u sustavu, koji ometa cirkulaciju tople vode.

Uz pomoć ključa za odzračivanje, taj se zrak može jednostavno ispustiti, čime se vodi omogućuje da ispuni cijeli radijator. Također je važno zatvarati vrata grijanih prostorija kako bi se spriječili nepotrebni gubici topline. Dodatnom zadržavanju topline doprinijet će brtvljenje prozora i vrata te korištenje debljih zavjesa i tepiha. Za korisnike s tehničkim znanjem, uravnoteženje sustava, odnosno podešavanje ventila kako bi se osigurao ravnomjeran protok vode do svih radijatora, može dugoročno donijeti značajne uštede i ugodniju temperaturu u cijelom domu.

Povećanje učinkovitosti sustava grijanja ne mora biti skup ili kompliciran zadatak. Primjenom ovih jednostavnih savjeta, koji ne zahtijevaju financijska ulaganja, od pomicanja namještaja do redovitog čišćenja, moguće je osigurati da radijatori funkcioniraju optimalnim kapacitetom. Krajnji rezultat nije samo ugodnija temperatura u domu tijekom hladnih mjeseci, već i primjetno smanjenje troškova za energiju.

