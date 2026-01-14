Dileri su sve domišljatiji u krijumčarenju droge, pošiljka iz Perua šokirala hrvatske carinike

1.847 GRAMA /

Dileri su sve domišljatiji u krijumčarenju droge, što dokazuje i posljednji slučaj zagrebačke policije. Istraga je utvrdila da je 50-ogodišnja žena putem interneta iz Perua naručila veće količine droge DMT, jedne od najjačih poznatih psihoaktivnih tvari koja brzo izaziva intenzivne halucinacije.

Putem dostavne službe joj je u kutiji s dva paketića u Hrvatsku dostavljeno 1.847 grama te droge. Protiv nje je dignuta kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

"Prilikom nadzora poštanskih pošiljaka, službenici Carine su izdvojili dvije pošiljke iz Perua. U pošiljkama se nalazila tamnosmeđa gumenasta materija deklarirana kao kakao. Preliminarnim testiranjem i kasnijim vještačenjem potvrđene su sumnje službenika i utvrđeno je da se u pošiljci nalazi droga tipa dimetil-triptamin", kazao je Goran Kucelj, predstojnik Graničnog carinskog ureda Zračna luka i Pošta. Više doznajte u javljanju Ivane Ivanda Rožić.