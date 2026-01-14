Što je novo u novom prijevodu Biblije i gdje je nestao aorist? Proučili smo detalje

"Naš Oče na nebu, neka se poštuje svetost tvoga imena. Neka dođe tvoje Kraljevstvo. Neka se na zemlji događa ono što je po tvojoj volji, baš kao što je na nebu."

Možda niste prepoznali: ali ovo je bio Oče naš, točnije Očenaš po novom hrvatskom prijevodu Biblije. Evo je, to je ta suvremena Biblija sa suvremenim prijevodom, koja je rasprodana u rekordnom roku, oko koje se vode žestoke polemike, Biblija u kojoj nema aorista i imperfekta, koja je za razliku od one prije 60 godina, pisana modernijim jezikom. U kojoj nije tmina nego je tama, u kojem Jahve ne postoji, u kojoj nije Sin Božji, nego Božji sin. Jedni je zagovaraju, drugi kude, jedni kažu da je namijenjena mladima, drugi da je namijenjena zaradi. A evo što kaže Petar Panjkota i njegovi sugovornici.