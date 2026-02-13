FREEMAIL
FORMULA NA VODI /

Svjetsko prvenstvo električnih glisera stiže u Dubrovnik, evo gdje i kada ga možete gledati

Foto: Tom Morgan/alamy/profimedia

Električna Formula 1 na vodi stiže u Dubrovnik, a gledat ćemo je na Voyu

13.2.2026.
12:58
Sportski.net
Tom Morgan/alamy/profimedia
U svijetu koji se sve brže okreće održivim rješenjima, rodila se nova era motosporta. Na scenu je stupila E1 serija, prvo svjetsko prvenstvo električnih glisera, spektakl koji spaja vrhunsku tehnologiju, sportsko uzbuđenje i zvjezdanu prašinu. Inauguralna sezona već je započela, a ova inovativna trkaća serija, koju mnogi nazivaju "Formulom 1 na vodi", uskoro će svoje futurističke letjelice dovesti i pred hrvatsku publiku, a ekskluzivni prijenos osigurat će platforma Voyo.

Zvjezdana postava, globalna pozornost

Ono što E1 seriju od samog početka izdvaja jest nevjerojatan popis vlasnika timova. Riječ je o globalnim ikonama iz svijeta sporta i zabave koje su prepoznale potencijal natjecanja. Svoje timove tako imaju legende poput sedmerostrukog osvajača Super Bowla Toma Bradyja, teniskog velikana Rafaela Nadala, košarkaške zvijezde LeBrona Jamesa i glumca Willa Smitha. Njima se pridružuju i glazbenici Marc Anthony i Steve Aoki te nogometna ikona Didier Drogba, čime je E1 serija osigurala medijsku pokrivenost o kojoj mnogi sportovi mogu samo sanjati.

Njihova uključenost nije samo marketinški trik. Vlasnici aktivno sudjeluju u promociji, koristeći svoj utjecaj na društvenim mrežama kako bi prvenstvo približili stotinama milijuna pratitelja diljem svijeta. Iza projekta stoje Alejandro Agag, osnivač uspješne Formule E, i Rodi Basso, bivši inženjer iz svijeta Formule 1, čija vizija spaja adrenalin s ekološkom sviješću.

Revolucija na valovima

Srce natjecanja je RaceBird, potpuno električni gliser koji izgleda kao da je stigao iz budućnosti. Svi timovi koriste identične letjelice, što u prvi plan stavlja vještinu pilota. Zahvaljujući tehnologiji hidrofoila, odnosno podvodnih krila, RaceBird se pri brzini od 17 čvorova podiže iznad vodene površine. Time se drastično smanjuje otpor, omogućujući mu postizanje maksimalne brzine od 50 čvorova (oko 93 km/h) uz minimalan trag na vodenom ekosustavu. Pogoni ga električni motor snage 150 kW s baterijom kapaciteta 35 kWh, a razvoj je potpomognut znanjem i iskustvom iz najviših kategorija automobilizma.

Svjetsko prvenstvo električnih glisera stiže u Dubrovnik, evo gdje i kada ga možete gledati
Foto: Voyo

Format natjecanja također je poseban. Svaki tim čine jedan muški i jedan ženski pilot koji ravnopravno dijele vozačke dužnosti tijekom trkaćeg vikenda, promičući tako rodnu ravnopravnost u motosportu.

Dubrovnik kao kulisa za spektakl

Hrvatska je osigurala svoje mjesto na prestižnom kalendaru, pa će tako Dubrovnik biti domaćin utrke 13. i 14. lipnja 2026. godine. Jedinstvena kulisa gradskih zidina i otoka Lokruma pružit će nezaboravan prizor dok se RaceBird gliseri budu borili za pobjedu. Dolazak E1 serije u Hrvatsku ne samo da donosi sportski spektakl, već i promovira zemlju kao destinaciju koja prihvaća inovacije i održivi razvoj. Ljubitelji brzine i tehnologije moći će pratiti sezonu, uključujući i utrku u Dubrovniku, na platformi Voyo.

