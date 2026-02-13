Drama u susjedstvu: Vatrogasci izvlačili stanare, najmanje dvoje poginulih i preko 20 ozlijeđenih

U velikom požaru koji je u ranim jutarnjim satima izbio u radničkom hostelu u Budakesziju, zapadno od Budimpešte, život je izgubilo više osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, piše Daily News Hungary.

Požar je buknuo oko 2.15 ujutro u hostelu Sport, koji se koristi kao smještaj za radnike. Plamen je brzo zahvatio krov dvokatnice i do dolaska vatrogasaca zahvatio gotovo 200 četvornih metara zgrade. Gašenje je bilo iznimno teško jer se objekt, čak i nakon početka intervencije, više puta ponovno zapalio. Vlasti sumnjaju da je uzrok požara eksplozija plinske boce.

Vatrogasci su uspjeli spasiti brojne stanare iz zgrade punjene dimom, dok su se neki uspjeli izvući i sami. Tijekom pretrage ruševina oko 8 sati ujutro pronađena su dva tijela, a službenici upozoravaju da bi u objektu moglo biti još žrtava jer se za nekoliko osoba prvotno nije znalo gdje se nalaze. Premda su prve informacije govorile samo o ozlijeđenima, gradonačelnica Ottilia Győri kasnije je potvrdila da je požar odnio ljudske živote.

Pokrenuta je opsežna akcija hitnih službi pod vodstvom županijske službe za upravljanje katastrofama. Profesionalni vatrogasci iz Budimpešte gasili su vatru s više mlaznica vode pod visokim tlakom, a iz zgrade su uklonili nekoliko plinskih boca kako bi spriječili daljnje eksplozije.

Nacionalna služba hitne medicinske pomoći aktivirala je protokol za masovne nesreće te na mjesto događaja poslala 18 vozila hitne pomoći i više od 40 djelatnika. Glasnogovornik službe Pál Győrfi izjavio je da je medicinska pomoć bila potrebna za 22 osobe: četiri osobe su zadobile ozljede opasne po život, tri su teško ozlijeđene, dok su ostale prošle s lakšim ozljedama. Ozlijeđeni su prevezeni u osam bolnica diljem Budimpešte.

Policija, službenici javne sigurnosti i dobrovoljni vatrogasci pomagali su na mjestu događaja, a na pogođenom dijelu ceste uvedena su prometna ograničenja. Općina je osigurala privremeni smještaj u gradskoj vijećnici za osobe koje su ostale bez krova nad glavom. Istraga o točnom uzroku požara i dalje je u tijeku, a nadležni nastoje utvrditi sve okolnosti tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'