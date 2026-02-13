Poznata Hrvatica komentirala razvod Blanke i Rubena: 'Spasila se, koji pacijent!'

Novost koju donosi portal Vjerujem.hr potvrđuje ono što se u javnosti već naslućivalo - naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42) i belgijski novinar Ruben Van Gucht (39) službeno su okončali brak. Vijest o njihovom razvodu objavljena je jučer.

Situaciju oko razvoda komentirala je i poduzetnica i životna savjetnica Borna Kotromanić.

Na Instagramu je kratko napisala: "Spasila se, koji pacijent!"

Nesuglasice oko 'otvorenog braka'

Naime, Van Gucht je dulje razdoblje na društvenim mrežama objavljivao sadržaje koji su upućivali da je brak u ozbiljnoj krizi. Prema izvorima portala, Vlašić je navodno za suprugove nevjere doznala još tijekom trudnoće.

U pokušaju objašnjenja situacije, Van Gucht je ranije tvrdio da on i Blanka žive u dogovorenom „otvorenom braku“. No, prema portalovim navodima, takva tvrdnja nije odgovarala stvarnom stanju. Vlašić se nije javno očitovala o tim izjavama, pa se ta interpretacija dugo provlačila kroz medijski prostor, često uz netočne komentare o njezinoj religioznosti i stavovima Crkve.

Jedan svećenik, kojeg autor citira, opisao je situaciju kao pokušaj prebacivanja odgovornosti na suprugu, dok je Van Gucht i dalje javno nastupao kao oženjen muškarac. Unatoč svemu, Vlašić je teško razdoblje prebrodila oslanjajući se na vjeru i osobnu snagu te iz krize izašla još odlučnija.

Kratka povijest braka

Ruben i Blanka vjenčali su se u svibnju 2022., a dotad se u Hrvatskoj gotovo i nije znalo da su par. Šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, dobili su sina Monda. Krajem 2024. Van Gucht je otkrio da su u otvorenom braku, a službeni razvod uslijedio je nešto manje od četiri godine nakon vjenčanja.

Rubenova navodna ljubavnica, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, šokirala je javnost komentarom ispod svoje objave, navodeći da su ona i Van Gucht zajedno gotovo šest godina te da dijele isti dom gotovo četiri godine.

