Policija upala u kuću sa zloglasnom zastavom: Tražili su ruske plaćenike, a zatekli su agresivnog starca

Bugarska civilna udruga BOEC otkrila je kuću u planinskom području iznad sela Kladnica za koju sumnja da se koristi kao baza ruske paravojne skupine Wagner. U prijenosu uživo na društvenim mrežama čelnik BOEC-a Georgi Georgijev naglasio je da su osobe koje su zatekli ispred kuće nosile odjeću s obilježjima Wagnera, a na kući su bile istaknute ruska zastava i amblem te skupine.

Kuću čuvaju psi, a u dvorištu je parkirano nekoliko džipova, kvadova i motornih sanjki.

Georgijev je na terenu više od sat vremena čekao dolazak policije koja je doista zatekla kuću sa zastavom Wagnera. No, u njoj nisu bili naoružani pristaše već stariji muškarac sa sijedom kosom i bradom.

Kako piše Struma, muškarac je bio agresivan, tvrdio je da je kuća privatno vlasništvo i da je ima pravo ukrašavati kakvim god zastavama želi. Također je rekao da će spornu zastavu ukloniti tek kad Sofija ukloni ukrajinsku zastavu.

Video koji je snimio BOEC dostupan je OVDJE.

O cijelom događaju obaviješteno je bugarsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Skupina Wagner nalazi se pod međunarodnim sankcijama i u pojedinim državama, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajinu, klasificirana je kao teroristička organizacija. Sjedinjene Američke Države i Europska unija skupinu tretiraju kao kriminalnu organizaciju te su joj uvele sankcije.

Wagner je nasilna oružana skupina odgovorna za teška kršenja ljudskih prava, kako je ranije izvijestio Reuters. Osim u Ukrajini, Wagner je djelovao i u Africi te na Bliskom istoku, sudjelujući u sukobima u Maliju, Libiji, Siriji i Srednjoafričkoj Republici.

