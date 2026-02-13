Jezivo otkriće u obiteljskoj kući! Škrinja je godinama skrivala veliku tajnu: 'Odmah nakon poroda ih je zamotala'

Nakon otkrića dvaju tijela dojenčadi u srijedu je u Francuskoj uhićena pedesetogodišnja žena. Osumnjičena je za dvostruko čedomorstvo u Franche-Comtéu nakon, doznaje AFP iz izvora bliskih slučaju.

Otac (52) pronašao je tijelo dojenčeta kada je otvorio zamrzivač u kući. O tome je obavijestio policiju, koja je u zamrzivaču pronašla tijelo još jednog dojenčeta zamotanog u vrećicu, piše L'est Republicain.

Prema prvim nalazima istrage, sumnja je pala na majku, koja je napustila obiteljski dom u prosincu, neposredno prije Božića. Policija ju je uhitila u Boulogne-Billancourtu, blizu Pariza, u utorak navečer. Zatim je prebačena u Lure, u departman Haute-Saône, gdje je zadržana u pritvoru.

U petak će se obaviti obdukcija kako bi se pregledala tijela dvoje djece.

Bebe zamrznula nakon poroda

Majka tvrdi da je bebe zamrznula čim su se rodile. Rekla je i da ne zna datume kad su bebe rođene, ali da se radilo o razdoblju između 2011. i 2018. godine.

Žena ranije nije kažnjavana, piše RTL.fr, a trudnoću je skrivala od svoje okoline. "Tijekom trećeg saslušanja priznala je da je majka dojenčadi. Nije mogla sa sigurnošću precizirati datume rođenja. (...) Novorođenčad je odmah nakon poroda zamotala i stavila u zamrzivač", izjavio je tužitelj.

Žena u pedesetima, majka devetero djece iz dva braka, trebala bi se pojaviti pred sucem u Besançonu u četvrtak poslijepodne, a do tada će ostati u pritvoru.

Policija je privela i muškarca s kojim je do prosinca živjela u kući u Aillevillersu u kojoj su pronađena tijela dviju beba. Istragu zajednički provode žandari istraživačke brigade Lure i istraživačkog odjela Besançon.

