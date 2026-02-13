Pali dileri u Šibeniku: Pogledajte samo što im je sve policija pronašla u stanu

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom i 41-godišnjakinjom koje sumnjiče za preprodaju i proizvodnju droge.

U sklopu istraživanja i na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je pretražila njihov stan gdje su, osim droge, pronašli i oružje.

Oduzeto im je gotovo 1500 grama amfetamina, 41 gram marihuane, stabljika indijske konoplje visine oko 87 centimetara, plastična posudica ispunjena kokainom ukupne bruto težine 3,3 grama, digitalnu vagu za precizno mjerenje te četiri mobitela i nešto gotovine.

Od oružja je policija pronašla i oduzela dvije zračne puške, pištolj i samostrel.

"Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se protiv 47-godišnjaka podnosi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana", rekli su iz PU šibensko-kninske.

