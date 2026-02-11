Kilogram kokaina, pištolj i digitalne vage: Pazite što je sve ovaj Zagrepčanin imao u stanu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine tinkture konoplje i kokaina, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem boravi i kojim se koristi na području Črnomerca, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

Zagrebačka policija je u ponedjeljak u prijepodnevnim satima na području Črnomerca ispred stambene zgrade, u istoj u kojoj se nalazi i njegov stan u kojemu boravi, uočila muškarca za kojeg su posumnjali u protupravno ponašanje te mu prišli s ciljem provjere identiteta. Za vrijeme provjere identiteta, muškarac je policijskim službenicima dragovoljno predao ukupno 24 paketa ispunjenih drogom kokain ukupne mase 19,2 grama.

Pretres stana

Istoga dana, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su temeljem naloga na području Črnomerca obavljenom pretragom stana i drugih prostorija u kojima boravi i kojima se koristi osumnjičeni pronašli:

dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 1.089 grama

jednu tinkturu konoplje tipa droga ukupne mase 10 ml

jedan pištolj marke Crvena zastava s pripadajućim spremnikom te jednom kutijom sa 25 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm

novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge te

dvije digitalne vage.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičenika podnijela kaznenu prijavu zagrebačkom Općinskom državnom odvjetništvu. Županijski sud u Zagrebu odredio mu je istražni zatvor, te je osumnjičenik predan u Zatvor u Zagrebu.

Ujedno, zbog počinjenog prekršaja iz članka 11. stavka 4. i članka 30. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 47-godišnjaka je nadležnom sudu podnijet optužni prijedlog.

