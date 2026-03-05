Šok kod Zaprešića: Neregistrirani bus trebao voziti djecu na izlet, policija otkrila detalje

Trebao je voziti djecu na izlet, ali je isključen iz prometa i privremeno su mu oduzete registarske pločice. Slučaj je to iz Poljanice Bistranske kod Zaprešića gdje su jučer ujutro iz škole pozvali policiju zbog autobusa kojim je upravljao 69-godišnji vozač.

Utvrđene su nepravilnosti - od toga da je autobusu isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, kao i da nema važeću policu obveznog osiguranja u prometu. Protiv vozača i obrtnika koji je vlasnik tvrtke podnijeta su izvješća o počinjenim prekršajima, a djecu je vozio drugi autobus.

O tome kako je izgledala jučerašnja intervencija, ali i koliko je nadzora autobusa provedeno u prošloj godini razgovarali smo sa Andrejom Cohom iz Policijske postaje Zaprešić.

Kako je izgledala jučerašnja intervencija policije?

Sukladno dosadašnjoj suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, policijski službenici Policijske postaje Zaprešić proveli su preventivni nadzor autobusa u vlasništvu fizičke osobe (obrtnika), kojim je upravljao 69-godišnji vozač.

Utvrđeno je da je vozilu isteklo važenje registracije za više od 15 dana, kao i polica obveznog osiguranja u prometu, čime je onemogućen odlazak djece na izlet. Vozilo je isključeno iz prometa te je izdana potvrda o privremenom oduzimanju registarskih pločica. Kako bi djeca sigurno stigla na izlet, organiziran je prijevoz drugim autobusom.

Koliko je nadzora autobusa provedeno u prošloj godini?

Tijekom 2025. godine na razini Policijske uprave zagrebačke provedeno je 3066 nadzora autobusa u vlasništvu 349 prijevoznika, a tom su prigodom utvrđena 33 prekršaja.

Kakve ste sve situacije zatekli na terenu?

Od značajnijih postupanja tijekom 2025. godine na području Policijske uprave zagrebačke, istaknuli bismo da su prilikom nadzora autobusa zatečena dva vozača pod utjecajem alkohola, dok se jedan vozač odbio podvrgnuti alkotestu.

Ovo je upozorenje vozačima i vlasnicima prijevozničkih tvrtki, ali i poziv školama da vam se slobodno obrate prije svakog polaska na izlet.

U ovom konkretnom slučaju, vozač autobusa izjavio je kako nije znao da su prometna dozvola i polica osiguranja istekle. Ipak, ovom prigodom apeliramo na sve vozače i vlasnike vozila da se, neovisno o subjektivnim saznanjima, moraju pravovremeno informirati i uvjeriti u tehničku ispravnost vozila te posjedovanje sve potrebne dokumentacije prije stupanja u promet.