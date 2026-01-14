Bojan Stilin otkrio krije li se na Dori neki novi Baby Lasagna

TKO IMA NAJVEĆE ŠANSE? /

Vrijeme je da analiziramo kandidate za ovogodišnju Doru. Svega ima među natjecateljima koji žele naslijediti Baby Lasagnu. I etna i mračnih tugaljivih balada, metala i repa, plesnih zezalica i trapa. Najviše pregleda, više od 200 tisuća ima Lelek: pet vokalistica, koje su među favoritima bile i lani, pjevaju o ritualnom tetoviranju koje je u prošlosti bilo prisutno među katolicima u BIH kako bi se oduprli islamizaciji.

Broj dva po broju pregleda je tužna balada Ledina, koju pjeva Toma, ali i zabavni šareni pop hit Zevin: vizualne umjetnice i glazbenice iz Slovenije. Na Dori bi vas mogao iznenaditi Jan Kerekeš, sa svojim metal bendom. Od poznatijih imena tu je reper Kanždija, a od pjesama koje se izdvajaju među svim tužnim baladama ima jedna koja pjeva o djevojci koja voli jesti.

Ali pustimo mi analizu stručnjacima: moj gost večeras je glazbeni kritičar koji je sve pjesme dobro proučio. Gost Direkta je Bojan Stilin.

