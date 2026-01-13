FREEMAIL
DRŽAVA MIJENJA PRAVILA /

Hrvatska uvodi zonaciju vukova: Hoće li akcijski plan zadovoljiti interese stočara i lovaca?

Hrvatska donosi novi plan gospodarenja vukom. I to nakon što je europska unija smanjila razinu njegove zaštite.

Planom, koji je na savjetovanju do 22. siječnja, trebala bi se  uvesti "zonacija" vukova kako bi se smanjili sukobi s ljudima i stočarima s fokusom na očuvanje genetske cjelovitosti i suzbijanje mješanaca sa psima. Odstrel problematičnih jedinki reguliralo bi u tom slučaju Ministarstvo zaštite okoliša. Prema službenim podacima u Hrvatskoj sada ima oko 46 čopora s prosječno pet jedinki u njima. Stočari smatraju da ih je daleko više i ne vjeruju da će se novim Planom smanjiti šteta na njihovim stadima.

Više saznajte u prilogu Nikoline Radić.

13.1.2026.
20:12
RTL Danas
StočariCopor VukovaMinistarstvo Zastite Okolisa
