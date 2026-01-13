Grad u Hrvatskoj smanjio porez na dohodak: Provjerite koliko eura stiže stanovnicima

'NIJE MALO' /

Riječani mogu računati na nešto više eura u novčaniku! Od nove godine niži im je porez na dohodak!

Za nižu stopu, porez se smanjuje s 22 na 20 posto, za višu s 32 na 25 posto. Iz Grada kažu da je baš to ono što će Rijeku učiniti konkurentnom za otvaranje novih investicija i da će se povećati budžet građana.

'Ljudi zarađuju svoje plaće. Neki zarađuju niže, neki zarađuju više. Naravno da oni koji zarađuju više će proporcionalno više i zadržati smanjenjem poreznih stopa, ali oni puno više poreza i plaćaju. Ali isto tako je činjenica da i ovi s prosječnom plaćom - ta obitelj će imati sada 400 godina više u džepu mislimo da to uopće nije malo', ocjenjuje Aleksandar-Saša Milaković (Fokus), zamjenik gradonačelnice Rijeke.

Više pogledajte u našem prilogu